Trưng bày Giải thưởng Công nghệ từ trái tim lần thứ 2 - Rực rỡ sắc màu sáng tạo và sự kết nối nhân văn

24/10/2025

Tối 23/10, không gian Vườn hoa Tao Đàn, phường Cửa Nam, Hà Nội bỗng trở nên lung linh và đầy cảm hứng với Lễ khai mạc trưng bày Giải thưởng ảnh/ video Công nghệ từ Trái tim "Technology with heart" lần thứ 2. Sự kiện quy tụ 63 tác phẩm đoạt giải và trưng bày, là những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về hành trình công nghệ chạm đến cuộc sống con người. Sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức.

Đại diện Hội đồng Giải thưởng, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên số, thành tựu công nghệ không chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn mà còn thực sự là động lực đưa đất nước ta tiến bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng."

Đúng như tên gọi, "Công nghệ từ Trái tim" không chỉ giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến mà còn tôn vinh vai trò của công nghệ trong việc cải thiện đời sống, mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Chủ đề "Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng" của mùa giải năm nay càng khẳng định thông điệp về sức mạnh kiến tạo đất nước dựa trên trí tuệ, đổi mới và sáng tạo.

Tại Vườn hoa Tao Đàn, người xem có thể chiêm ngưỡng những câu chuyện được kể qua hình ảnh, từ sự say mê khám phá robot của thế hệ tương lai, đến việc con người làm chủ công nghệ để phòng chống thiên tai, giải quyết các vấn đề xã hội. Đặc biệt, những tác phẩm thể hiện cách công nghệ kết nối và mang lại ý nghĩa cho người khuyết tật, đồng bào vùng cao, hay đơn giản là sự tiện lợi, minh bạch trong các dịch vụ công, đều chạm đến trái tim người xem.

Sau 5 tháng phát động, Giải thưởng đã nhận về 1.131 tác phẩm ảnh đơn, 229 tác phẩm ảnh bộ và 122 tác phẩm video. Trải qua các vòng chấm giải công tâm, 32 tác phẩm xuất sắc nhất đã được vinh danh.

Trong số đó, có ba tác phẩm đoạt giải Nhất ở các hạng mục: Ảnh đơn: "Niềm vui được làm quen cùng robot" của tác giả Bùi Văn Vân (TP. Hồ Chí Minh). Tác phẩm ghi lại khoảnh khắc hồn nhiên, tò mò của trẻ nhỏ khi lần đầu tiếp xúc với robot, thể hiện sự giao thoa giữa thế giới trẻ thơ và tương lai công nghệ.

Ảnh bộ: "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" của tác giả Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang (Hà Nội). Bộ ảnh chân thực ghi lại quá trình robot AI hỗ trợ người dân tại Trung tâm Hành chính công phường Cửa Nam, mang đến cái nhìn về sự thân thiện, minh bạch và hiệu quả của công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, đối với những ai không thể đến tham quan trực tiếp, Ban Tổ chức còn cung cấp trải nghiệm trưng bày ảo tại địa chỉ: https://trienlam.congnghetutraitim.com. Ngoài ra, vào 9h ngày 24/10, Viettel còn mang đến chuỗi mini game tương tác với chủ đề "Công nghệ từ Trái tim", hứa hẹn mang lại nhiều phần quà hấp dẫn và những khoảnh khắc vui vẻ cho các bạn trẻ yêu công nghệ.

Video clip: "Học sinh Lào Cai nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai" của tác giả Lục Hương Thu và Nguyễn Tuấn Khôi (Lào Cai) đoạt giải Nhất thể loại video. Video truyền tải câu chuyện đầy ý nghĩa về tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của các em học sinh, ứng dụng công nghệ để bảo vệ cuộc sống trước thiên tai.

Các tác phẩm đoạt giải không chỉ xuất sắc về mặt kỹ thuật nhiếp ảnh, góc quay mà còn giàu cảm xúc, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, đam mê và khát vọng được gieo mầm từ những thành tựu khoa học công nghệ.





Trưng bày "Công nghệ từ Trái tim" lần thứ 2 là một minh chứng rõ nét cho thấy công nghệ Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ mang lại những bước tiến vượt bậc mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và tràn đầy tình yêu thương.

Trưng bày Giải thưởng "Công nghệ từ Trái tim" lần thứ 2 ngoài trời này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/10/2025, mang đến cơ hội để mọi người trực tiếp chiêm ngưỡng và cảm nhận những câu chuyện công nghệ đầy sức sống./.