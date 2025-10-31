Trong cơn lũ lịch sử, Đà Nẵng quyết không để ai bị bỏ lại phía sau

31/10/2025

Từ ngày 25/10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại nhiều địa phương lên đến 1.000mm, cụ thể như: Trà Giáp Trà Giáp 1.752,6mm, Phước Chánh: 1.558,2mm, Phước Thành: 1.517,8mm, Khu TDC Tắk Pat, xã Trà Leng 1.503mm, Phước Hiệp 1.45 9,6mm... tạo nên trận lũ lịch sử gây ngập nặng trên diện rộng.

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Mưa lớn gây lũ lớn trên các sông Vu Gia, Thu Bồn. Điển hình như sông Thu Bồn ở Câu Lâu có lúc dâng cao 5, 62m, tức vượt mức báo động 3 là 1,62m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964 0,1m. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, và gây ngập lụt nặng, thậm chí cô lập nhiều khu dân cư ở nhiều địa phương khiến hàng chục nghìn hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Nước lũ bao vây, cô lập nhiều phường, xã vùng ven Đà Nẵng và cả tuyến Quốc lộ 1A từ khu vực bến xe Đức Long lên tới trạm thu phí giao thông Hòa Phước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Sức nước mạnh, chảy xiết khiến cho việc đi lại, cứu trợ và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Lữ đoàn đặc công bộ 198 được tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác cứu trợ, cứu hộ người dân vùng lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bộ đội Lữ đoàn đặc công bộ 198 và dân quân tự vệ phường An Thắng xuyên đêm vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Các đội cứu hộ của địa phương và lực lượng tình nguyện khẩn trương triển khai nhiều phương tiện ghe, xuồng để ứng cứu người dân. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; tập trung khắc phục các thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở gây ra; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình có người bị nạn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm cần thiết; bảo đảm tuyệt đối không để dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau…

Xe vận chuyển hàng cứu trợ của quân đội tạm dừng hành trình để chuyển một gia đình có cháu nhỏ bị sốt cao đi viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ tích cực và kịp thời của lực lượng quân đội cũng như các đoàn thiện nguyện, công tác ứng cứu, khắc phục thiệt hại do cơn lũ lịch sử ở Đà Nẵng đã được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm bớt thiệt hại, khó khăn cho người dân.

Nhiều phần quà ý nghĩa của các đoàn thiện nguyện cũng kịp thời đến với người dân trong những ngày mưa lũ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Dưới đây là những hình ảnh do chúng tôi ghi lại được vào chiều ngày 30/10 về công tác khẩn trương cứu trợ, cứu hộ của các lực lượng chức năng và tổ chức tình nguyện tại một số địa bàn vùng trũng thấp ven trung tâm thành phố Đà Nẵng, trong đó có những vị trí và địa bàn như Quốc lộ 1A, phường Hòa Xuân, phường An Thắng (trước đây là các xã thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ), phố cổ Hội An... Đây là những vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập sâu nên tại đợt lũ lịch sử này nhiều nơi đã bị ngập nặng, thậm chí bị cô lập nhiều ngày./.