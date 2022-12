Triển vọng mới trong quan hệ Việt Nam và New Zealand

08/12/2022

Chuyến thăm New Zealand từ ngày 3-6/12 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ Việt Nam – New Zealand nói chung.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Việt Nam được thực hiện theo nghi lễ truyền thống của người bản địa Maori rất độc đáo. Phía New Zealand đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình. trao đổi với độ tin cậy cao; thực chất; đồng quan điểm với Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đây là thuận lợi mới, tạo môi trường chính trị chung thuận lợi cho việc tăng cường quan hệ của hai nước, cũng như thu hút nguồn lực phục vụ phát triển đất nước ta.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm với gần 20 hoạt động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand; hội kiến Toàn quyền New Zealand, Thủ tướng New Zealand; tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Lãnh đạo Đảng Dân tộc, Bộ trưởng Giáo dục… .Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của New Zealand; dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục, Diễn đàn Kinh tế; thăm Đại học Waikato, thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Tại hội đàm, hội kiến, hai bên khẳng định cùng với chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Jacinda Ardern, chuyến thăm lần này của Đoàn là nhằm góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand; đồng thời, chuyến thăm mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh hai nước đã mở cửa hoàn toàn sau khi đẩy lùi được dịch bệnh.

Thương mại - đầu tư là trụ cột quan trọng hợp tác song phương, hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 2 tỷ USD.

Hai bên nhất trí về việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, đưa lĩnh vực này thành động lực phát triển của quan hệ hai nước; cho rằng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước đều là thành viên như Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là các khuôn khổ quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hoá, thể thao, lao động, nông-lâm-ngư nghiệp…, hai bên cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu…. Chủ tịch Rurawhe đánh giá cao việc Việt Nam vừa chính thức công bố mở cửa thị trường cho quả dâu tây và quả bí ngô của New Zealand. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực lao động, đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai Chương trình Lao động Kỳ nghỉ và sớm đàm phán, ký kết một thỏa thuận về hợp tác lao động song phương; khẳng định các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng mở thêm các đường bay thẳng với các thành phố lớn của New Zealand.



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại Đại sứ quán. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Lãnh đạo New Zealand coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam và coi quan hệ với Việt Nam là nhân tố ổn định, tích cực trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động phức tạp, khó lường và mong muốn đa dạng hoá quan hệ thương mại, trong đó Việt Nam là một ưu tiên. New Zealand kỳ vọng Việt Nam đóng vai trò lớn hơn và tiếp tục phối hợp cùng tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm chính thức New Zealand của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh phục hồi kinh tế và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19; là chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam./.

Bài: VNP Ảnh: TTXVN