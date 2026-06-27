Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW - Ngành Giáo dục quyết tâm sẵn sàng mọi điều kiện cho năm học mới 2026 – 2027

27/06/2026

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, tinh thần hành động quyết liệt từ Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã và đang được hiện thực hóa bằng việc tăng tốc sửa chữa, xây mới những công trình trường học khang trang, vững chãi, cùng nhiều chính sách an sinh học đường để sẵn sàng đón học sinh tới trường diễn ra sôi nổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động quyết liệt của Trung ương

Giáo dục và đào tạo luôn là quốc sách hàng đầu, và trong kỷ nguyên mới, lĩnh vực này càng được đặc biệt quan tâm ở tầm chiến lược. Tại cuộc làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và kết quả triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi phải bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đảm bảo nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính quyền các cấp khi lập quy hoạch đô thị và xây dựng khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số; tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên là ngôi trường đầu tiên được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng theo chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trên tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố, với tổng nhu cầu vốn lên đến trên 54.760 tỷ đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ đổi mới giáo dục phải gắn liền với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường của đất nước. Toàn ngành cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, đưa giáo dục đi trước một bước nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các ngành chiến lược như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Tài chính giáo dục phải được coi là đầu tư phát triển; nguồn lực cần ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp bách như bổ sung giáo viên, trường lớp, mầm non, bán trú, nội trú và hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể hóa tầm nhìn đó, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã đồng loạt vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới - đã chủ trì các cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phó Thủ nhấn mạnh, việc xây dựng trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền không thể chậm trễ, phải hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Mỗi công trình phải có đường găng tiến độ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành. Đồng thời, các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường lớp vùng biên

Minh chứng rõ nét nhất cho việc Nghị quyết số 71-NQ/TW đi vào cuộc sống chính là tốc độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trên tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố, với tổng nhu cầu vốn lên đến trên 54.760 tỷ đồng.

Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Dù đối mặt với nhiều khó khăn về địa hình, địa chất, thời tiết hay biến động giá nguyên liệu, các địa phương vẫn đang dốc toàn lực thi công. Đối với 100 trường thí điểm đầu tư năm 2025 sử dụng ngân sách Trung ương (giai đoạn 1), tiến độ đang được kiểm soát tốt: 11 trường đang thi công hoàn thiện (vượt tiến độ), 54 trường xong phần thô (đảm bảo tiến độ), 29 trường đang tập trung thi công tầng 3 phần thân. Tất cả 100 trường này đều được các địa phương cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào vận hành ngay trong năm học mới. Bên cạnh đó, 121 trường thuộc giai đoạn 2 khởi công đồng loạt trong năm 2026 cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành trước tháng 8/2027.

Tại Đắk Lắk, các công trình trường nội trú liên cấp tại các xã Ia Rvê, Ia Lốp, Buôn Đôn đã đạt từ 70 - 77% khối lượng xây dựng, trong khi xã Ea Rốk đạt khoảng 60% và quyết tâm về đích trước 30/8/2026. Tại Gia Lai, dự án trường dân tộc nội trú liên cấp khu vực biên giới có quy mô lên tới 7 điểm trường với 212 lớp học trên diện tích gần 52ha, hứa hẹn đem lại không gian học tập, nội trú, nhà ăn đồng bộ, hiện đại cho hơn 7.100 học sinh. Tỉnh Tuyên Quang cũng cam kết tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiên độ thi công cho 17 trường trên địa bàn, bao gồm cả những điểm nghẽn phức tạp liên quan đến cơ chế vật liệu hay quy hoạch vị trí di tích quốc gia.

Hướng tới sự công bằng và giảm áp lực học đường

Bên cạnh cuộc chạy đua về tiến độ thi công xây dựng tường lớp, ngành Giáo dục cũng tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu khác để đảm bảo nguyên tắc "3 đủ": đủ trường lớp, đủ giáo viên và đủ cơ sở vật chất thiết yếu như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chia sẻ rằng đây là nền tảng cốt lõi giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, giảm áp lực tuyển sinh, từ đó giải quyết căn cơ bài toán dạy thêm, học thêm.

Nhiều tỉnh thành đẩy nhanh tiến độ thi công trường lớp để kịp đưa vào phục vụ năm học mới 2026 - 2027. Ảnh: TTXVN

Một điểm sáng đáng chú ý trong việc chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027 là câu chuyện đổi mới chính sách an sinh học đường, hướng tới lộ trình cấp phát sách giáo khoa miễn phí toàn quốc. Tỉnh Quảng Ninh đã đi tiên phong khi quyết định chi khoảng 70 tỷ đồng ngân sách để cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên ngay trong năm hoạc 2026 - 2027. Sách được đưa về thư viện trường để học sinh mượn và bàn giao tận tay trước ngày 15/8/2026. Bước đi đột phá này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân mà còn đem lại sự bình đẳng cơ hội học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Song song đó, để ngày khai trường thực sự là ngày hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: rà soát chi tiết số liệu thừa thiếu giáo viên để có phương án xử lý trước ngày 10/7; chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm bằng mẫu công khai thống nhất và đường dây nóng; cắt giảm tối đa hồ sơ sổ sách cho giáo viên thông qua chuyển đổi số; đồng thời thắt chặt an toàn trường học, ngăn chặn bạo lực và thuốc lá, ma túy học đường.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ hạ tầng vật chất đến các chính sách nhân văn trước thềm năm học mới 2026 - 2027 là minh chứng sống động cho quyết tâm đổi mới căn bản giáo dục nước nhà. Những ngôi trường mới khang trang nơi biên cương hay những bộ sách giáo khoa miễn phí trao tay chính là quả ngọt đầu tiên, tạo đà vững chắc để giáo dục Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo./.