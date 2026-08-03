Trào lưu nặn gốm thủ công hút giới trẻ Sài thành
Cuối tuần, giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ không còn tìm đến các trung tâm thương mại hay những quán cà phê đông đúc. Thay vào đó, họ lựa chọn những xưởng gốm nhỏ nằm trong các con hẻm yên tĩnh để dành vài giờ ngồi bên bàn xoay, lặng lẽ nhào nặn đất sét bằng chính đôi tay mình.
Trong không gian thoảng mùi đất ẩm và tiếng bàn xoay đều đặn, mọi âm thanh của phố thị dường như lùi lại phía sau. Những khối đất vô tri qua từng vòng xoay, từng động tác vuốt nắn chậm rãi dần thành hình chiếc cốc, chiếc bình hay chiếc đĩa mang dấu ấn riêng của người làm. Đó không chỉ là một trải nghiệm thủ công, mà còn là khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hiện đại.
Vài năm trở lại đây, các workshop làm gốm thủ công trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Người tham gia rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ hay những cặp đôi muốn cùng nhau trải nghiệm một hoạt động mới. Nhiều người tìm đến vì tò mò sau khi xem những đoạn video trên mạng xã hội, nhưng rồi quay lại nhiều lần bởi cảm giác bình yên mà việc làm gốm mang lại.
Khác với nhiều hình thức giải trí hiện đại, nặn gốm không có sự vội vã. Người làm phải học cách kiên nhẫn, tập trung và cảm nhận từng chuyển động của đôi tay. Chỉ một chút mất tập trung, khối đất đang thành hình có thể nghiêng lệch hoặc sụp đổ sau vài vòng xoay. Chính vì thế, mỗi sản phẩm hoàn thiện đều là kết quả của sự tỉ mỉ và kiên trì hơn là kỹ thuật thuần túy.
Trần Châu Phương Thanh, hướng dẫn viên tại workshop Hiên Concept, cho biết điều giá trị nhất mà lớp học mang lại không nằm ở việc tạo ra một món đồ đẹp, mà ở hành trình sáng tạo của mỗi người.
"Khi đôi tay chạm vào đất sét và bàn xoay bắt đầu chuyển động, mọi sự chú ý đều dồn vào khối đất trước mắt. Những áp lực của công việc hay cuộc sống dường như tan biến. Mỗi sản phẩm, dù còn méo hay chưa thật hoàn hảo, vẫn mang dấu ấn rất riêng của người làm và đó mới là điều đáng quý nhất", Phương Thanh chia sẻ.
Để hoàn thành một sản phẩm gốm, người học phải trải qua nhiều công đoạn: nhào đất, tạo hình, chỉnh sửa, hong khô, phủ men rồi nung ở nhiệt độ cao. Thành phẩm thường chỉ được nhận sau vài tuần. Khoảng thời gian chờ đợi ấy cũng là một phần của trải nghiệm, bởi mỗi người đều háo hức chờ ngày cầm trên tay món đồ do chính mình tạo nên sau khi đi qua sức nóng của lửa và lớp men.
Với Lý Hiếu Quỳnh, sinh viên năm ba Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, buổi học làm gốm đầu tiên đã mang đến nhiều cảm xúc ngoài mong đợi.
"Mình đăng ký lớp học sau khi thấy bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội. Ban đầu chỉ nghĩ đến để trải nghiệm cho biết, nhưng khi bắt đầu xoay bàn và nắn đất, mình gần như quên hẳn điện thoại cũng như những áp lực học tập. Hai giờ trôi qua rất nhanh. Chiếc cốc đầu tiên còn hơi méo nhưng mình vẫn giữ vì đó là sản phẩm đầu tiên do chính tay mình làm", Quỳnh cười nói.
Không chỉ mang đến những giờ phút thư giãn, các workshop còn góp phần đưa nghệ thuật gốm truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua từng công đoạn tạo hình, phủ men hay nung sản phẩm, người tham gia hiểu hơn về sự công phu của nghề gốm – một nghề thủ công đã gắn bó với đời sống người Việt suốt nhiều thế kỷ. Những giá trị truyền thống vì thế được tiếp nối bằng một cách tiếp cận gần gũi, phù hợp với nhịp sống đương đại.
Sự phát triển của các workshop làm gốm cũng phản ánh một xu hướng sống đang ngày càng rõ nét ở giới trẻ. Giữa nhịp phát triển nhanh của đô thị và sự hiện diện thường trực của mạng xã hội, nhiều người tìm đến các hoạt động thủ công như một cách "chậm lại", rời xa màn hình điện thoại để kết nối với bản thân thông qua những trải nghiệm chân thực.
Chiều muộn, khi ánh nắng len qua ô cửa của xưởng gốm nhỏ, những chiếc cốc, chiếc bình còn ướt xếp ngay ngắn trên kệ chờ hong khô. Mỗi sản phẩm mang một hình dáng khác nhau, có chiếc tròn trịa, có chiếc còn méo lệch, nhưng tất cả đều chứa đựng sự kiên nhẫn và cảm xúc của người tạo nên nó.
Giữa thành phố luôn chuyển động không ngừng, những xưởng gốm nhỏ vẫn sáng đèn mỗi cuối tuần, lặng lẽ đón những người trẻ tìm đến với đất, với lửa và với chính mình. Có lẽ, điều họ mang về sau mỗi buổi học không chỉ là một món đồ bằng gốm, mà còn là cảm giác bình yên, sự cân bằng và niềm vui được tạo nên một giá trị bằng chính đôi tay của mình./.
Bài và ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam