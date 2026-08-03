Trào lưu nặn gốm thủ công hút giới trẻ Sài thành

Cuối tuần, giữa nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ không còn tìm đến các trung tâm thương mại hay những quán cà phê đông đúc. Thay vào đó, họ lựa chọn những xưởng gốm nhỏ nằm trong các con hẻm yên tĩnh để dành vài giờ ngồi bên bàn xoay, lặng lẽ nhào nặn đất sét bằng chính đôi tay mình.



Trong không gian thoảng mùi đất ẩm và tiếng bàn xoay đều đặn, mọi âm thanh của phố thị dường như lùi lại phía sau. Những khối đất vô tri qua từng vòng xoay, từng động tác vuốt nắn chậm rãi dần thành hình chiếc cốc, chiếc bình hay chiếc đĩa mang dấu ấn riêng của người làm. Đó không chỉ là một trải nghiệm thủ công, mà còn là khoảng lặng hiếm hoi giữa nhịp sống hiện đại.

Các bạn trẻ thường tìm đến những lớp workshop làm gốm thủ công để tìm cảm giác thư giãn. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Vài năm trở lại đây, các workshop làm gốm thủ công trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Người tham gia rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ hay những cặp đôi muốn cùng nhau trải nghiệm một hoạt động mới. Nhiều người tìm đến vì tò mò sau khi xem những đoạn video trên mạng xã hội, nhưng rồi quay lại nhiều lần bởi cảm giác bình yên mà việc làm gốm mang lại.

Khác với nhiều hình thức giải trí hiện đại, nặn gốm không có sự vội vã. Người làm phải học cách kiên nhẫn, tập trung và cảm nhận từng chuyển động của đôi tay. Chỉ một chút mất tập trung, khối đất đang thành hình có thể nghiêng lệch hoặc sụp đổ sau vài vòng xoay. Chính vì thế, mỗi sản phẩm hoàn thiện đều là kết quả của sự tỉ mỉ và kiên trì hơn là kỹ thuật thuần túy.

Các bạn được thực hiện đúng quy trình để làm ra sản phẩm gốm thủ công.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trần Châu Phương Thanh, hướng dẫn viên tại workshop Hiên Concept, cho biết điều giá trị nhất mà lớp học mang lại không nằm ở việc tạo ra một món đồ đẹp, mà ở hành trình sáng tạo của mỗi người.



"Khi đôi tay chạm vào đất sét và bàn xoay bắt đầu chuyển động, mọi sự chú ý đều dồn vào khối đất trước mắt. Những áp lực của công việc hay cuộc sống dường như tan biến. Mỗi sản phẩm, dù còn méo hay chưa thật hoàn hảo, vẫn mang dấu ấn rất riêng của người làm và đó mới là điều đáng quý nhất", Phương Thanh chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tìm niềm vui trong lớp học làm gốm thủ công để quên đi những giờ học căng thẳng.

Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trào lưu nặn gốm được các bạn trẻ Sài Gòn ưa chuộng. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam