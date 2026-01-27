Tranh ngựa dân gian trên phố Hà Nội

27/01/2026

Những ngày đầu năm 2026, không gian văn hóa quanh Hồ Gươm (Hà Nội) trở nên sống động và thu hút hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của các triển lãm tranh ngựa dân gian trên phố. Những bức tranh mang đậm hơi thở truyền thống nhưng khoác lên mình sắc màu đương đại đang tạo nên một điểm nhấn văn hóa độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.



Hình tượng con ngựa từ lâu đã giữ một vị trí quan trọng trong tâm thức và văn hóa Việt Nam. Nó không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ mà còn đại diện cho khát vọng vươn xa, ý chí tiến thủ và tinh thần không ngừng học hỏi. Trong những năm gần đây, hình tượng này đã có một sự "tái sinh" mạnh mẽ trong lĩnh vực mỹ thuật, đặc biệt là qua các triển lãm và trưng bày nghệ thuật.



Các triển lãm như "Mã Đáo | Exhibition 2026" tại không gian đi bộ quanh Hồ Gươm là một minh chứng rõ nét. Tại đây, những bức tranh ngựa được thể hiện theo phong cách đồ họa hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên được tinh thần cốt lõi của tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống. Thông qua bố cục ước lệ, đường viền đậm và các biểu tượng quen thuộc, các tác phẩm này đã khéo léo kết hợp quá khứ và hiện tại, mang đến một hơi thở mới cho nghệ thuật truyền thống.



Điều làm nên sức hút đặc biệt của những bức tranh ngựa này chính là sự giao thoa tài tình giữa các yếu tố truyền thống và đương đại. Các nghệ sĩ đã thành công trong việc "làm mới" các tích tranh dân gian quen thuộc, mang đến những cách thể hiện phóng khoáng, màu sắc tươi sáng, tạo hình độc đáo. Điều này không chỉ giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn khơi gợi lại những câu chuyện văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng sâu sắc.



Tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với hình ảnh "Bạch Mã" - con ngựa trắng gắn liền với truyền thuyết xây dựng kinh thành Thăng Long. Bên cạnh đó, những bức tranh tái hiện hình tượng ngựa trong các tích dân gian xưa đã gợi nhắc về khát vọng thành đạt, vinh quy, cũng như tinh thần bền bỉ, trung thành của con người Việt Nam.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của những bức tranh ngựa này chính là sự giao thoa tài tình giữa các yếu tố truyền thống và đương đại. Các nghệ sĩ đã thành công trong việc "làm mới" các tích tranh dân gian quen thuộc, mang đến những cách thể hiện phóng khoáng, màu sắc tươi sáng, tạo hình độc đáo. Điều này không chỉ giúp nghệ thuật trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn khơi gợi lại những câu chuyện văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng sâu sắc.Tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú với hình ảnh "Bạch Mã" - con ngựa trắng gắn liền với truyền thuyết xây dựng kinh thành Thăng Long. Bên cạnh đó, những bức tranh tái hiện hình tượng ngựa trong các tích dân gian xưa đã gợi nhắc về khát vọng thành đạt, vinh quy, cũng như tinh thần bền bỉ, trung thành của con người Việt Nam.