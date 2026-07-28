Trang phục người Dao Tiền ở miền Tây xứ Thanh

28/07/2026

Trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, dân tộc Dao là một trong những dân tộc có nhiều phong tục, tập quán lâu đời, giàu bản sắc với dân số gần 900.000 người, cư trú chủ yếu ở biên giới Việt-Trung, Việt-Lào và ở một số tỉnh trung du và ven biển Bắc bộ. Người Dao gồm nhiều nhóm khác nhau như: Dao Đỏ, Dao Tiền, Dao Quần Chẹt, Dao Thanh Y, Dao Áo dài, Dao Quần Trắng…mỗi nhóm lại mang những nét riêng về văn hoá, phong tục mà thể hiện rõ nét nhất là trên trang phục truyền thống. Trang phục truyền thống của người Dao Tiền sinh sống ở miền Tây tỉnh Thanh Hoá ngoài các đặc điểm chung theo nhóm là một điểm nhấn, phản ánh sinh động đời sống văn hóa của người Dao thì vẫn có những nét riêng độc đáo, khác biệt so với đồng bào Dao Tiền ở các địa phương khác.

Cùng với tiếng nói, trang phục không chỉ là yếu tố đầu tiên để phân biệt các dân tộc, đó còn là nét đẹp văn hóa, chứa đựng tinh hoa, sáng tạo nghệ thuật của từng dân tộc. Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN

Trang phục truyền thống của người Dao Tiền (huyện Mường Lát, Thanh Hoá). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN