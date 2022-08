Trang phục dân tộc M’nông

29/08/2022

Cùng với các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên, đồng bào M’nông, một trong những cư dân cư trú lâu đời trong khu vực, còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa độc đáo, trong đó không thể không kể tới những bộ trang phục truyền thống.

Đồng bào Mơ Nông mặc trang phục truyền thống trong Lễ cúng sức khỏe.



Để có những tấm vải thổ cẩm đẹp với những đường nét, hoa văn độc đáo là cả một quá trình lao động khá công phu và mệt nhọc từ trồng bông, cán bông, kéo sợi, nhuộm màu và dệt. Và những sợi vải thổ cẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

Việc tự dệt vải, may trang phục cho các thành viên trong gia đình là một việc rất quan trọng đối với phụ nữ M’nông. Quá trình làm ra một bộ trang phục, từ việc cán bông, kéo sợi, dệt, nhuộm vải, đặc biệt là khâu trang trí hoa văn họa tiết, cần rất nhiều thời gian và công sức. Trang phục của phụ nữ M’nông thường gồm một váy ngắn và áo được phối hợp với nhau, giúp người mặc vừa có vẻ đẹp dịu dàng nhưng trông vẫn khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Để may áo, cần một tấm vải dài khoảng 3m. Sau khi bớt lại một phần làm ống tay, phần còn lại dài khoảng 1,5m để làm thân áo. Phần này được gấp đôi theo chiều dọc sao cho thân sau dài hơn thân trước. Tại chỗ gập đôi, một lỗ lượn tròn được khoét nghiêng về thân trước để chui đầu. Cùng với các công đoạn trên, cách phối màu cho trang phục cũng là một khâu rất quan trọng vì những màu mạnh và mảng khối sẽ giúp cho trang phục vừa giữ được nét đẹp truyền thống lại vừa hiện đại. Do vậy, mỗi sản phẩm đều mang giá trị vật chất lớn.

Ngoài trang phục, phụ nữ M’nông còn rất chú ý tới việc phối hợp với đồ trang sức. Họ thường đeo khuyên tai khá rộng bằng gỗ hoặc bằng bạc, phía dưới treo một đôi hoa bằng đồng hoặc bằng vàng bạc và dưới cùng treo vài chiếc lục lạc nhỏ. Ngoài ra,các vòng cổ, vòng tay hạt cườm, nhẫn bạc, đồng hay bằng sừng trâu cũng được phụ nữ M’nông rất ưa thích.

Trang phục của nam giới M’nông thường ngày gồm có khố và áo dài. Chiếc áo của nam giới M’nông có cổ tròn, thân bằng vai và mở xuống một đoạn của ngực áo được đính khuy và khuyết. Áo hở tà, vạt sau dài hơn vạt trước một chút, hoa văn được trang trí trên đường viền áo. Khố được quấn gọn gàng ngang thắt lưng, phần tua dải trước và sau dài 30-50cm. Tuy nhiên, để thuận tiện cho công việc lao động hang ngày, đàn ông M’nông thường mặc quần xà lỏn và áo ngắn tay.

Trong những dịp lễ hội, già làng, chủ lễ, thầy cúng mặc áo khố hoa, nhóm đánh chiêng mặc khố hoa cởi trần, những phụ nữ tham gia biểu diễn mặc váy hoa và áo cộc tay để tiện đánh chiêng, múa hát. Đối với những người tham dự là nam thì mặc khố còn là nữ thì mặc váy và áo.

Ngày nay, các loại trang phục và trang sức truyền thống của người M’nông được sử dụng trong các dịp lễ hội, tổ chức nghi lễ truyền thống hay đón tiếp khách quý của gia đình./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Công Đạt