Trang phục của người Hà Nhì ở Sì Lở Lầu

14/06/2026

Xã Sì Lở Lầu của tỉnh Lai Châu là một trong những nơi còn lưu giữ khá nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Hà Nhì. Trong kho tàng văn hóa ấy, trang phục truyền thống không chỉ là vật dụng thường ngày mà còn là biểu tượng thể hiện bản sắc của người Hà Nhì qua nhiều thế hệ.



Từ xa xưa, người Hà Nhì ở Sì Lở Lầu thường mua vải về rồi tự tay cắt may, thêu thùa để làm nên những bộ trang phục cho mình và gia đình. Mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng sự kiên trì và tâm huyết của người phụ nữ. Để hoàn thiện một chiếc áo truyền thống, họ phải mất từ hai đến ba tháng thêu thùa tỉ mỉ. Chính vì vậy, mỗi bộ trang phục đều mang giá trị đặc biệt, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần.

Người phụ nữ Hà Nhì ở Sì Lở Lầu thường đeo thêm trang sức khi mặc trang phục truyền thống.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trang phục của người Hà Nhì có sự khác biệt nhất định theo độ tuổi. Người trẻ thường lựa chọn những gam màu đỏ và các màu sắc tươi sáng để thể hiện sức sống, sự trẻ trung. Trong khi đó, người lớn tuổi lại ưa chuộng những tông màu sẫm, trầm hơn, tạo nên vẻ chững chạc và trang nghiêm.



Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Hà Nhì ở Sì Lở Lầu gồm mũ, áo, yếm và quần. Trên nền vải đen chủ đạo nổi bật những mảng màu xanh, đỏ, hồng, tím được phối hợp hài hòa và tinh tế. Các họa tiết hoa văn được thêu tập trung ở phần ngực áo, viền áo, hai cánh tay, yếm và ống quần. Hoa văn trên trang phục rất phong phú, thể hiện khả năng sáng tạo và óc thẩm mỹ của người phụ nữ Hà Nhì. Những hình tam giác, vòng xoáy ốc, các đường kẻ ngang dọc được sắp xếp khéo léo tạo nên vẻ đẹp độc đáo và giàu ý nghĩa văn hóa.

Chiếc mũ truyền thống của người phụ nữ Hà Nhì ở Sì Lở Lầu cũng mang nhiều nét đặc sắc. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Một điểm nhấn nổi bật trên trang phục là những đồng bạc được mua về và đính trên áo. Các chi tiết bạc không chỉ làm tăng vẻ đẹp sang trọng mà còn tạo nên sự lấp lánh, nổi bật cho bộ trang phục. Phần yếm áo được trang trí bằng dây bạc phía trước, kết hợp với đai len thắt phía sau tạo nên nét duyên dáng riêng của phụ nữ Hà Nhì.

Người Hà Nhì ở bản Tỳ Phùng, xã Sì Lở Lầu đến nay vẫn giữ được bộ trang phục truyền thống từ bao đời nay để lại.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Chiếc mũ truyền thống của phụ nữ Hà Nhì cũng mang nhiều nét đặc sắc. Phía trước mũ được gắn những lọn tóc giả màu nâu hoặc đen được tết gọn gàng. Bên dưới mũ là những hàng lắc nhỏ mạ bạc xinh xắn, phía trên được trang trí bằng các sợi len nhiều màu sắc. Đặc biệt, phía bên phải mũ thường gắn một bông hoa lớn làm từ sợi len cùng màu. Mũ có hình cuộn tròn bằng bông thường dành cho những cô gái chưa chồng, trong khi phụ nữ đã có gia đình sẽ đội khăn thêu.

Chiếc mũ truyền thống của người phụ nữ Hà Nhì ở Sì Lở Lầu cũng mang nhiều nét đặc sắc. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nếu trang phục nữ được chăm chút cầu kỳ thì trang phục nam giới lại đơn giản hơn nhiều. Áo của nam giới chủ yếu có màu đen, điểm nhấn nằm ở hàng cúc giữa thân áo và các chi tiết trang trí trên hai cánh tay. Trang phục nam không có nhiều hoa văn như của phụ nữ nhưng vẫn thể hiện được nét đẹp truyền thống và sự trang trọng của người Hà Nhì.

Những họa tiết trên áo trang phục truyền thống thường được người phụ nữ Hà Nhì ở Sì Lở Lầu thêu với nhiều họa tiết khác nhau.

Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, hầu hết người Hà Nhì chỉ sử dụng những bộ quần áo truyền thống vào các dịp lễ tết, lễ hội hoặc những sự kiện quan trọng của gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, dù thời gian có thay đổi, những bộ trang phục ấy vẫn là niềm tự hào, là minh chứng sinh động cho bản sắc văn hóa độc đáo của người Hà Nhì ở Sì Lở Lầu, góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam



