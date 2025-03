Trải nghiệm văn hóa du lịch Hà Nội bằng xe Jeep

05/03/2025

Trải nghiệm văn hóa du lịch Hà Nội bằng xe Jeep được đứng thứ 10 trong danh sách giải thưởng thường niên Travelers’ Choice of the Best do du khách của chuyên trang du lịch Tripadvisor trên thế giới bình chọn dựa vào trải nghiệm thực tế và phản hồi trên trang web. Đây là một trong những trải nghiệm độc đáo về văn hóa du lịch Hà Nội cho khách quốc tế khi đến thủ đô của Việt Nam.

Du lịch Hà Nội bằng xe Jeep là trải nghiệm độc đáo đang được nhiều khách nước ngoài lựa chọn khi đến du lịch Hà Nội.

Anh Thơ- Chủ của đơn vị Hanoi Backstreets Tours cho biết xuất phát anh cũng là dân chuyên đi du lịch nên cũng mong muốn được khám phá thêm những điều về cuộc sống, con người nơi đó thay vì những địa điểm du lịch đã được biết đến. Trong quá trình đi du lịch anh gặp những người bạn nước ngoài và khi họ tới Việt Nam nên đã dẫn những người bạn này về nhà mình trong ngõ nhỏ ở Hà Nội và một vài điểm khác nên họ khá thích. Sau đó anh quyết định làm tour khám phá Hà Nội bằng xe máy cho khách quốc tế. Khi thấy nhiều nước ở Đông Nam Á có nét riêng về du lịch bằng những loại xe đặc trưng nên anh Thơ đã nghĩ đến việc làm tour trải nghiệm khám phá Hà Nội bằng xe Jeep - chiếc xe mang câu chuyện lịch sử huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiều du khách quốc tế thích thú khi vừa được du lịch vừa được tìm hiểu về chiếc Jeep huyền thoại trong câu chuyện lịch sử của Việt Nam.

Sau đó anh Thơ bắt đầu đi tìm hiểu và gom dòng xe này. Để có thể chở khách du lịch, niên hạn sử dụng của những chiếc xe Jeep không được quá 20 năm nên anh Thơ cũng mất khá nhiều thời gian và vất vả để đi mua lại được những chiếc xe đủ chất lượng để đủ tiêu chuẩn cấp phép đăng kiểm để sử dụng trong việc hoạt động làm du lịch. Và tour du lịch Hà Nội bằng xe Jeep được anh Thơ làm bắt đầu từ năm 2017.

Tham quan du lịch bằng xe Jeep du khách được tìm hiểu về những con phố nhỏ, nhà cổ ở Hà Nội.

Chúng tôi cùng đoàn khách đến từ Anh và Úc của Hanoi Backstreets Tours bắt đầu trải nghiệm văn hóa du lịch Hà Nội bằng xe Jeep trong vòng 4 tiếng với mức giá 37 đô la Mỹ. Xuất phát từ phố Hàng Tre, lái xe xe Jeep cùng hướng dẫn viên du lịch đưa đoàn khách đi qua những địa điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Hát Lớn, Nhà thờ Lớn, Văn Miếu Quốc Tử Giám… Không chỉ chạy xuyên qua các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội, những chiếc xe Jeep còn chạy len vào những ngõ nhỏ ở Hà Nội để du khách thấy những ngôi nhà cổ ở Hà Nội có khi chỉ có diện tích tầm 15m2, không gian cuộc sống sinh hoạt các phố nghề, chợ nhỏ của người dân thủ đô. Bên cạnh đó Hanoi Backstreets Tour còn đưa du khách đến bãi giữa sông Hồng tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống làm nhà nông của người dân sinh sống ở đây. Đặc biệt, du khách tỏ ra khá thích thú với việc vừa ngồi thưởng thức cà phê để ngồi đợi những chuyến tàu chạy qua, chụp những bức ảnh kỷ niệm ở cầu Long Biên Hà Nội.

Chị Rita- du khách đến từ Sydney (Úc) cho biết: “Tình cờ tôi biết đến tour du lịch xe Jeep ở Hà Nội qua một video ở Tiktok nên tôi đã quyết định trải nghiệm tour này trong chuyến đi đến Hà Nội lần này cùng con trai tôi. Tôi thường có thói quen sẽ quan sát rất nhiều khi ngồi trên xe đi du lịch ở đâu đó nên tôi đã quan sát rất kỹ khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trong phố cổ Hà Nội bán khá nhiều nhạc cụ âm nhạc nhưng diện tích thì quá nhỏ trong mức tưởng tượng của tôi. Với sự giới thiệu về thông tin từ người hướng dẫn viên du lịch thì chuyến đi trải nghiệm tour bằng xe Jeep cho tôi thấy được nhiều sự thú vị về văn hóa và con người Hà Nội.”./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam