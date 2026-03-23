Trải nghiệm tour đêm Văn Miếu – Quốc Tử Giám - đánh thức di sản bằng công nghệ số

23/03/2026

Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), tour đêm đang mở ra một cách tiếp cận mới với di sản khi kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ số hiện đại. Thông qua hệ thống ánh sáng, trình chiếu mapping, thực tế ảo và các hoạt động trải nghiệm tương tác, di sản không còn “tĩnh” mà trở nên sống động, gần gũi hơn với khách tham quan. Đây là một trong những hướng đi cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần làm mới sản phẩm du lịch Thủ đô, đồng thời lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long trong đời sống đương đại.