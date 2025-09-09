Trải nghiệm tại Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường”

09/09/2025

Diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), không gian Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” trở thành điểm nhấn đặc biệt khi giao thoa giữa lịch sử và công nghệ hiện đại.

Đến với triển lãm, người dân có thể tìm hiểu và ngắm nhìn về các dấu mốc lịch sử cho đến những thành tựu

trong suốt 95 năm qua của Đảng.

Đặt tại Nhà triển lãm Kim Quy, Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” được thiết kế theo vòng xoắn ốc gợi hình ảnh thành Cổ Loa xưa. Triển lãm gồm 8 phần với 3 chủ đề. Khu vực với chủ đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, các kỷ vật lịch sử nhằm tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử. Khu trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam” tôn vinh vai trò lãnh đạo, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những đóng góp to lớn của các Tổng Bí thư qua các thời kỳ. Trong khi đó, không gian “Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ – Những trang sử vàng” được thể hiện bằng sách điện tử, giúp khách tham quan nắm bắt những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử.

Không gian tái hiện sống động lại những thước phim lịch sử qua màn chiếu phục vụ cho người dân tham quan.

Điểm nhấn của Triển lãm là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại. Các hiện vật, tài liệu quý như Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52, Báo Cứu Quốc, Báo Nhân Dân, Báo Cờ Giải Phóng… được số hóa và trình chiếu dưới dạng mô hình 3D sinh động. Công nghệ phim 3D, màn LED, sân khấu thực cảnh ảo tái hiện sống động nhiều sự kiện lịch sử, đem lại trải nghiệm tương tác mới mẻ và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho người xem.

Thông qua trưng bày hiện vật, tranh ảnh, tài liệu, các kỷ vật lịch sử, triển lãm đã tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử.

Mỗi phân khu sẽ có hướng dẫn viên đứng để giới thiệu với du khách tham quan về những dấu mốc lịch sử quan trọng.

Bà Lê Thị Hồng Tâm (Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào về truyền thống cha ông khi được trực tiếp chiêm ngưỡng những tư liệu lịch sử mà trước đây chỉ biết qua sách vở.”.

Với thế hệ trẻ đây là trải nghiệm lịch sử gần gũi và truyền cảm hứng yêu nước. Bạn Kiều Thu Huyền cho biết: “Việc tái hiện lịch sử bằng công nghệ số giúp chúng em hiểu hơn về Đảng và trân trọng sự hy sinh của cha ông cho đất nước có được hòa bình như hôm nay”.

Khu vực màn chiếu 3D về lịch sử Đảng được giới thiệu tới công chúng.

Ông Vũ Trọng Nhật – Giám đốc sản phẩm Vccorp/Lotus, người sáng lập eWings, đơn vị xây dựng nền tảng công nghệ cho triển lãm ảo nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dân cơ hội đặc biệt để khám phá và tự hào về lịch sử Đảng. Đây là sản phẩm công nghệ văn hóa tiên phong, góp phần nâng cao nhận thức lịch sử và giá trị của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.”

Để tăng tính lan tỏa của triển lãm, Ban tổ chức còn bố trí các khu photobooth, không gian check-in sáng tạo, giúp du khách lưu giữ khoảnh khắc và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để làm cầu nối đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng đương đại./.

Bài: Ngân Hà – Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

