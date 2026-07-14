Trại hè Việt Nam 2026 - Hành trình đưa thanh niên kiều bào trở về với cội nguồn

14/07/2026

Tối 13/7, tại Hà Nội, chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn” chính thức khai mạc, chào đón 105 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo cơ hội để thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Quang cảnh lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026 với sự tham dự của 105 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức đoàn thể và đông đảo thanh niên kiều bào tham gia chương trình.



Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức cho biết Trại hè Việt Nam là hoạt động thường niên dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, góp phần giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời vun đắp tình yêu quê hương, ý thức giữ gìn bản sắc Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026, gửi gắm tình cảm và kỳ vọng tới thế hệ trẻ kiều bào. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nhóm thanh niên kiều bào Việt Nam tại Nga ra mắt trong lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các thanh niên kiều bào đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ lần lượt tiến lên sân khấu giới thiệu trong lễ khai mạc.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tặng hoa chúc mừng các thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026. Những bó hoa trao gửi sự quan tâm, tình cảm của quê hương đối với thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới, đồng thời thể hiện kỳ vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục là cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng các thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), tặng hoa các thanh niên kiều bào tại lễ khai mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc là các tiết mục nghệ thuật do chính các sinh viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước biểu diễn. Những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc đã tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, ấm áp, thể hiện tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt trẻ trên toàn thế giới.



Các tiết mục biểu diễn của sinh viên người Việt Nam đến từ Nhật Bản, Belarus, Vương quốc Anh, Ba Lan cùng sinh viên Học viện Ngoại giao đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho chương trình. Qua những giai điệu, điệu múa và phần trình diễn nghệ thuật, các bạn trẻ đã thể hiện niềm tự hào về quê hương, đồng thời giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu quốc tế.

Những cô gái người Việt đến từ Ba Lan duyên dáng trong điệu múa mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nhóm thanh niên kiều bào đến từ Ba Lan biểu diễn tiết mục múa mashup kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu trẻ cùng hòa mình vào chương trình giao lưu văn hóa tại lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trước lễ khai mạc, các đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2026 đã có những hoạt động đầu tiên tại Hà Nội như tham quan các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu, tìm hiểu về truyền thống Thăng Long - Hà Nội, giao lưu với thanh niên trong nước. Những trải nghiệm ban đầu giúp các bạn trẻ kiều bào thêm hiểu về lịch sử, văn hóa và nhịp sống của Thủ đô.



Sau Hà Nội, hành trình Trại hè Việt Nam 2026 tiếp tục đưa các đại biểu đến nhiều địa phương khác trong cả nước để khám phá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, tìm hiểu truyền thống lịch sử và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm. Thông qua hành trình này, các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội cảm nhận vẻ đẹp đất nước, sự phong phú của văn hóa vùng miền và tình cảm gắn bó của đồng bào trong nước dành cho thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài.

105 thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn”, Trại hè Việt Nam 2026 không chỉ là chuyến trải nghiệm văn hóa mà còn là hành trình kết nối tình cảm giữa những người Việt trẻ trên khắp thế giới với quê hương. Qua đó, chương trình góp phần nuôi dưỡng tình yêu đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy vai trò của thế hệ trẻ kiều bào trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam