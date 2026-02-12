Trái cây ASEAN được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc

12/02/2026

Tại chợ đầu mối trái cây ASEAN ở thành phố Bằng Tường, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, không khí mua bán những ngày cận Tết diễn ra sôi động. Bên cạnh sầu riêng Thái Lan, nhiều loại trái cây Việt Nam như thanh long, dứa, chuối, mít… được bày bán nổi bật. Các tiểu thương cho biết khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ tươi và hương vị đặc trưng của trái cây Việt Nam.

Đại sứ, đại diện các nước ASEAN tại Bắc Kinh tham quan gian hàng trái cây của Việt Nam. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, thị trường hàng Tết nước này đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với trái cây tươi từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó trái cây Việt Nam ngày càng được nhiều người ưa chuộng và xuất hiện nhiều hơn trong giỏ quà Tết cũng như tiêu dùng gia đình.

Vài năm gần đây, trái cây tươi chất lượng cao từ ASEAN dần trở thành lựa chọn phổ biến trong giỏ hàng Tết của người tiêu dùng Trung Quốc. Sự phát triển của thương mại điện tử và hình thức bán hàng qua phát trực tiếp (livestream) tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ trái cây ASEAN, trong đó có nhiều mặt hàng của Việt Nam. Số liệu của Phân hội Trái cây thuộc Hiệp hội Thực phẩm, Sản phẩm chăn nuôi và Xuất nhập khẩu Trung Quốc cho thấy, trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 25,2 tỷ USD, tăng ở cả hai chiều xuất và nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu 9,032 triệu tấn trái cây với tổng giá trị 18,94 tỷ USD, lần lượt tăng 17,5% và 6,7%. Riêng mặt hàng sầu riêng tươi đạt 7,49 tỷ USD, tăng 7,1%, với Thái Lan và Việt Nam là hai nguồn cung chủ yếu.

Mặt hàng trái cây tươi của các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Cửa khẩu Hữu Nghị Quan (Quảng Tây) là một trong những tuyến chính đưa trái cây ASEAN vào Trung Quốc. Hải quan Nam Ninh cho biết giá trị nông sản nhập khẩu qua cửa khẩu này trong năm 2025 đạt 25,96 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 3,74 tỷ USD), tăng 24,3%. Trong đó, trái cây chiếm 24,59 tỷ Nhân dân tệ, tăng 22,5%.



Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết đã thúc đẩy hoạt động logistics tại khu vực biên giới Trung - Việt. Tại Bằng Tường và Ninh Minh (Quảng Tây), các chuyến xe chở sầu riêng, măng cụt, cùng nhiều loại trái cây tươi ASEAN, trong đó có trái cây Việt Nam, liên tục thông quan theo “làn nhanh” để nhanh chóng phân phối tới các thị trường hàng Tết trên khắp Trung Quốc.

Việt Nam có nhiều loại trái cây tươi chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước, trong đó có thị trường Trung Quốc. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam & TTXVN

Để bảo đảm trái cây tươi đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, Trạm kiểm tra xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan đã nâng cấp hệ thống thông quan nhanh 3.0, đồng thời thí điểm mô hình thông quan nhanh cho phương tiện và lái xe nước ngoài, rút ngắn thời gian kiểm tra mỗi xe xuống còn khoảng 15 giây, nâng hiệu suất 75%.



Bên cạnh tuyến đường bộ, cảng Khâm Châu, cửa ngõ quốc tế của Hành lang biển - bộ phía Tây Trung Quốc, hiện đã mở 44 tuyến vận tải kết nối ASEAN, bao phủ các cảng chính tại các vùng trồng trái cây trọng điểm của Thái Lan, Việt Nam va Malaysia. Hệ thống vận tải liên vận đường sắt, đường biển khai thác hơn 10.000 chuyến, kết nối 72 thành phố thuộc 18 tỉnh, hình thành hành lang logistics hiệu quả đưa nông sản ASEAN vào Trung Quốc.

Việc nâng cao quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm giúp mặt hàng trái cây tươi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước, trong đó có Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Giới kinh doanh nhận định, với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tiếp tục tăng cùng hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, trái cây Việt Nam và ASEAN sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Trung Quốc, không chỉ trong mùa cao điểm mà cả trong tiêu dùng thường nhật./.

