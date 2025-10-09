Trà ướp sen Tây Hồ - nét tinh hoa của người Hà Nội

09/10/2025

Giữa lòng Hà Nội, có một loại trà đặc biệt được xem là “báu vật” của văn hóa Việt Nam: trà ướp sen Tây Hồ. Thức uống này không chỉ mang hương vị tinh tế mà còn chứa đựng tâm hồn thanh nhã, sự khéo léo và tình yêu thiên nhiên của người Hà Nội.

Nghề ướp trà sen Tây Hồ là một nghề truyền thống có lịch sử rất lâu đời, hiện nay đang được lưu giữ bởi trên 30 gia đình ở làng Quảng An, phường Tây Hồ.

Để làm nên một cân trà sen, các nghệ nhân cần tới cả nghìn bông sen Bách Diệp hái từ hồ Tây vào buổi sớm. Hạt gạo sen - phần nhỏ li ti chứa hương thơm tinh khiết được tách ra và ướp nhiều lần với trà xanh Thái Nguyên. Quy trình cầu kỳ kéo dài từ 15 đến 21 ngày, lặp đi lặp lại các công đoạn ướp và sấy, để hương sen ngấm sâu vào từng cánh trà. Chính sự công phu này tạo nên vị chát dịu, ngọt hậu và hương sen thanh khiết khó quên.

Mỗi lạng gạo sen phải cần 100 - 120 bông sen.

Đi qua những năm tháng thăng trầm, các gia đình ở làng Quảng An, phường Tây Hồ vẫn giữ nghề ướp trà sen .

Nghề ướp trà sen Tây Hồ với nhiều công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo.

Làng Quảng An (phường Tây Hồ) là cái nôi của nghề ướp trà sen truyền thống. Nơi đây, qua nhiều thế hệ, người dân vẫn miệt mài giữ nghề và truyền lại bí quyết ướp trà. Nghề thủ công này đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị đặc biệt của trà sen trong đời sống tinh thần người Việt.

Trà để ướp sen phải là trà móc câu thượng hạng hợp với hương sen, tuỳ mỗi nhà ướp sẽ chọn ở các vùng nguyên liệu khác nhau, chủ yếu là trà khô chất lượng cao của Thái Nguyên.

Trà ướp sen Hồ Tây là một sản phẩm thượng hạng có tiếng của đất Hà Thành, trong đó thương hiệu “Trà ướp sen Hiền Xiêm” từng được sử dụng trong các tiệc trà của Việt Nam để tiếp các nguyên thủ quốc tế.

Ngày nay, trà sen Tây Hồ không chỉ là thức uống quý trong các dịp trọng đại mà còn trở thành món quà văn hóa ý nghĩa dành cho bạn bè quốc tế. Thưởng thức một chén trà sen là chạm tới tinh hoa ẩm thực, là cảm nhận vẻ đẹp thanh tao của Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.

Bài và ảnh: Khánh Hòa

