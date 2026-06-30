Trà sen Tây Hồ - hương vị di sản giữa lòng Hà Nội

30/06/2026

Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, nghệ thuật ướp trà sen Tây Hồ vẫn được những người làm nghề nâng niu và gìn giữ như một phần hồn cốt của văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Không chỉ là một thức trà thanh tao, trà sen Tây Hồ còn là kết tinh của tri thức dân gian, sự khéo léo của người nghệ nhân và những giá trị văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ. Hành trình bảo tồn nghề ướp trà sen hôm nay cũng là hành trình lan tỏa vẻ đẹp của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước.

Trà khô được chuẩn bị để bước vào công đoạn ướp hương bằng gạo sen theo phương pháp truyền thống.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm mặt hồ, những người làm nghề ướp trà sen đã bắt đầu công việc của mình. Trên những đầm sen Tây Hồ, từng bông sen được lựa chọn kỹ lưỡng để giữ trọn hương thơm tinh khiết nhất. Đây là nguyên liệu quan trọng tạo nên loại trà được xem là một trong những tinh hoa của văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Khu vực đầm sen Tây Hồ – vùng nguyên liệu gắn bó với đời sống người dân ven hồ qua nhiều thế hệ, nơi cung cấp những bông sen bách diệp làm nên hương vị đặc trưng của trà sen truyền thống Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nghề ướp trà sen Tây Hồ có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với vùng đất ven Hồ Tây – nơi nổi tiếng với giống sen bách diệp mang hương thơm dịu dàng, thanh khiết. Để tạo nên một mẻ trà sen chất lượng, người nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn công phu, từ thu hái sen vào sáng sớm, tách lấy gạo sen cho đến quá trình ướp và sấy trà kéo dài nhiều ngày. Mỗi cân trà thành phẩm có thể cần tới hàng nghìn bông sen, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm.

Không đơn thuần là một nghề thủ công, nghệ thuật ướp trà sen còn phản ánh nét đẹp trong văn hóa thưởng trà của người Việt. Trong chén trà sen, người thưởng thức cảm nhận được sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bàn tay con người, giữa hương sắc của đất trời và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua thời gian. Chính điều đó đã làm nên vị thế đặc biệt của trà sen Tây Hồ trong đời sống văn hóa của người Hà Nội.

Các hộ gia đình làm nghề ướp trà sen Tây Hồ trực tiếp đến đầm sen để lựa chọn những bông sen bách diệp đạt chất lượng, bảo đảm nguồn nguyên liệu tốt nhất cho quá trình chế biến trà truyền thống. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Tuy nhiên, trước tác động của quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, nghề ướp trà sen truyền thống đang đối mặt với không ít thách thức. Diện tích trồng sen ngày càng thu hẹp, nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm trong khi công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các sản phẩm trà hương liệu công nghiệp cũng khiến việc duy trì nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn.



Trong bối cảnh đó, nhiều nghệ nhân và cơ sở sản xuất đã chủ động tìm cách thích ứng để bảo tồn và phát triển nghề. Bên cạnh việc giữ gìn các phương pháp ướp trà truyền thống, họ còn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động trải nghiệm và nền tảng số. Nhiều du khách trong và ngoài nước đã có cơ hội trực tiếp tham quan quy trình làm trà, tìm hiểu câu chuyện về nghề và trải nghiệm nét đẹp văn hóa gắn với Hồ Tây.

Sen sau khi thu hoạch được vận chuyển về cơ sở sản xuất để kịp thời giữ trọn hương thơm tự nhiên.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Không gian gia đình làm nghề ướp trà sen truyền thống, nơi các công đoạn chế biến được thực hiện hoàn toàn thủ công.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Việc đưa nghệ thuật ướp trà sen đến gần hơn với công chúng không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm mà còn tạo điều kiện để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Những hoạt động giới thiệu nghề truyền thống tại trường học, không gian văn hóa hay các chương trình du lịch trải nghiệm đang giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của di sản, từ đó hình thành ý thức gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Ngày nay, trà sen Tây Hồ không chỉ là một đặc sản của Hà Nội mà còn trở thành cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Mỗi chén trà được nâng niu trong các sự kiện ngoại giao, lễ hội văn hóa hay hành trình của du khách quốc tế đều mang theo câu chuyện về một nghề truyền thống được gìn giữ bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Các gia đình gắn bó với nghề ướp trà sen Tây Hồ vẫn kiên trì gìn giữ và trao truyền những bí quyết truyền thống qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghề thủ công đặc sắc và hướng tới việc khẳng định nghệ thuật ướp trà sen như một di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, nghệ thuật ướp trà sen Tây Hồ vẫn lặng lẽ tỏa hương như một biểu tượng của sự tinh tế và chiều sâu văn hóa Việt. Việc bảo tồn và phát huy nghề truyền thống không chỉ là trách nhiệm của những người làm nghề mà còn cần sự chung tay của cộng đồng để những giá trị di sản tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Khi hương sen vẫn còn lan tỏa trong từng chén trà, đó cũng là lúc một phần hồn cốt của Hà Nội và của văn hóa Việt Nam vẫn đang được gìn giữ, phát triển và giới thiệu đến bạn bè năm châu./.

Bài, ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam