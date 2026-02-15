TP. Hồ Chí Minh - “Siêu đô thị” sẵn sàng cho vận hội phát triển mới

15/02/2026

Tp.. Hồ Chí Minh bước vào thế kỷ XXI với khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu - điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức, sáng tạo và kết nối quốc tế. Ảnh: Văn Trung

Từ vị thế trung tâm sản xuất - dịch vụ lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc chuyển mình để vươn lên trở thành trung tâm tài chính - đầu tư có tầm vóc khu vực. Năm 2025 được xác định là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước chuyển quan trọng cả về không gian phát triển lẫn thể chế quản trị, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ của “siêu đô thị” hơn 14 triệu dân.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh . Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản, toàn diện để đón vận hội phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Sức bật từ không gian phát triển mở rộng và bộ máy vận hành mới

Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong bối cảnh vừa tiến hành tái cấu trúc bộ máy hành chính, vừa mở rộng không gian phát triển. Từ ngày 01/7/2025, Thành phố chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời hoàn tất việc hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một siêu đô thị có diện tích hơn 6.772 km², dân số hơn 14 triệu người.

TP. Hồ Chí Minh năng động và giàu bản sắc, với hạ tầng hiện đại, giao thông công cộng phát triển, sản phẩm du lịch đa dạng và các di tích lịch sử tiêu biểu, khẳng định sức hút của một đô thị lớn trong khu vực.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính được triển khai quyết liệt, giảm từ 441 xuống còn 168 đơn vị cấp xã, song vẫn bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, bộ máy mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, tạo nền tảng cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả kinh tế ấn tượng. Tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,03%, tổng quy mô GRDP ước khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, gấp 1,7 lần mức bình quân chung. Thu ngân sách nhà nước vượt 800.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng thu quốc gia.

Những công trình kiến trúc – lịch sử tiêu biểu giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, góp phần tạo nên bản sắc đô thị đặc trưng của thành phố đầu tàu kinh tế.

Các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ. Doanh thu du lịch đạt khoảng 260.000 tỷ đồng, Thành phố đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 95,8 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch vào đầu năm 2026, góp phần tạo lực đẩy cho tăng trưởng trung và dài hạn.

Động lực mới và bệ phóng thể chế cho tầm vóc quốc tế

Song song với các chỉ số kinh tế tích cực, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Năm 2025, Thành phố thu hút khoảng 8,2 tỷ USD vốn FDI, trong đó gần 2 tỷ USD đầu tư vào lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Gần 60.000 doanh nghiệp mới được thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 2 triệu tỷ đồng, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp.

Hệ thống cảng biển và logistics chủ lực của TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữ vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và khẳng định vị thế trung tâm kinh tế – giao thương của khu vực.

Một điểm nhấn quan trọng là việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Thành phố đã giải quyết và có hướng xử lý 712/838 dự án, qua đó khơi thông hơn 131.000 tỷ đồng vốn đầu tư, tạo dư địa mới cho tăng trưởng. Hạ tầng giao thông - đô thị tiếp tục được cải thiện với 30 dự án giao thông hoàn thành, các tuyến đường sắt đô thị và kết nối liên vùng được đẩy nhanh tiến độ.

Chuyển đổi số đạt nhiều kết quả thực chất, với độ phủ 5G đạt 68%, lên tới 96% tại các khu vực trọng điểm; các trung tâm dữ liệu lớn được đưa vào vận hành. Các vấn đề dân sinh như ngập nước, rác thải, môi trường được xử lý theo hướng căn cơ. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác sinh hoạt đạt 100%, nhiều nhà máy đốt rác phát điện công nghệ mới được khởi công, góp phần phát triển đô thị bền vững.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ cao, đào tạo nhân lực và y tế chuyên sâu, từng bước xây dựng nền tảng cho đô thị sáng tạo, hiện đại.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước đột phá về thể chế khi Quốc hội thông qua ba nghị quyết quan trọng liên quan đến mạng lưới đường sắt đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế và cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh. Chỉ trong thời gian ngắn, UBND Thành phố đã cụ thể hóa bằng hàng loạt nghị quyết của HĐND, đồng thời khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công, chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành.

Bước sang năm 2026 - năm bản lề của giai đoạn 2026-2030 - TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP. Thành phố kiên định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Du lịch đường sông trên sông Sài Gòn mang đến góc nhìn mới về TP. Hồ Chí Minh - một đô thị năng động, đa chiều và giàu bản sắc. Ảnh: Tư liệu

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong Top 100 thành phố đáng sống của thế giới./.