Tp. Hồ Chí Minh long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác

02/07/2026

Sáng 2/7/2026, tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Nửa thế kỷ qua, tên gọi thiêng liêng ấy luôn là niềm tự hào, là động lực để Thành phố giữ vững vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và đông đảo các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế.

Trước Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là sự kết tinh tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của Nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự ghi nhận truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất và những đóng góp to lớn của Sài Gòn - Gia Định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với một thành phố có vị trí đặc biệt của nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài. Ảnh: Lê Linh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp to lớn của TP. Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phát triển của đất nước trong suốt 50 năm qua. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống của người dân, xứng đáng là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác. Ảnh: Lê Linh

Trong khuôn khổ buổi Lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt "TP. Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" đã tái hiện sinh động hành trình lịch sử của thành phố từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến quyết định lịch sử của Quốc hội năm 1976.

Nhân dịp này, Tp. Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều sự kiện văn hóa chào mừng và đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực tăng trưởng cho vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Chương trình trình diễn nghệ thuật ánh sáng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác. Ảnh: TTXVN

Nửa thế kỷ qua, từ một đô thị chịu nhiều vết thương chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh đã vươn mình trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đầu tàu tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Nhân dịp này, thành phố cũng đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Lễ kỷ niệm khép lại nhưng mở ra chặng đường mới, tiếp thêm động lực để TP. Hồ Chí Minh phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng với tên gọi thiêng liêng và niềm tin yêu của cả nước./.

Nhân dịp này Thành phố cũng khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng ngày Thành phố mang tên Bác. Trong ảnh: Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử ven sông Sài Gòn. Ảnh: TTXVN phát