Tp. Hồ Chí Minh làm tốt công tác tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho bầu cử

11/03/2026

Để chuẩn bị tốt cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tp. Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai đồng bộ, nghiêm túc các mặt công tác, trong đó có công tác tiếp xúc cử tri nhằm lựa chọn ra những nhân sự có đủ tâm, tầm, tài, đức đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Khu phố 14, Phường Bến Thành, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tiếp xúc cử tri là hoạt động quan trọng, mang tính dân chủ, nơi ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đây là cơ hội để cử tri giám sát, phản ánh kiến nghị, đồng thời giúp ứng cử viên hoàn thiện cam kết, củng cố mối liên hệ với nhân dân trước khi bầu cử.

Tối 10/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Bến Thành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 4) với cử tri Khu phố 14.

Hội nghị tiếp xúc cử tri là diễn đàn để người dân và các cử tri bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, thể hiện tính dân chủ trong công tác bầu cử. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 4 phường Bến Thành gồm: bà Châu Phụng Chi, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; ông Ngô Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường; ông Trần Đỗ Nam Long, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường; bà Phạm Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất khẩu Savimex; ông Tạ Hoàng Sự, chuyên viên Phòng Văn hóa – Xã hội phường; ông Ngô Quốc Thuận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 10.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tích cực đóng góp vào hoạt động của HĐND, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, đồng thời làm cầu nối phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị, các cử tri không chỉ được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình còn có thể tìm hiểu kĩ hơn thông tin về các ứng cử viên thông qua các tài liệu được cung cấp. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Cử tri Khu phố 14 bày tỏ sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên và mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục gần gũi nhân dân và có những chương trình hành động cụ thể.

Cử tri Nguyễn Bạch Trực cho rằng, các đại biểu sau khi trúng cử cần thực hiện đúng cam kết với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân đến các cấp có thẩm quyền. Ông Trực cũng nhấn mạnh, phường Bến Thành là khu vực trung tâm, bộ mặt của Tp. Hồ Chí Minh, do đó cần tiếp tục xây dựng địa phương khang trang, sạch đẹp, văn minh và thân thiện với người dân, du khách.

Cử tri Trần Công Khanh kiến nghị, Phường đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và phục vụ người dân; đồng thời có giải pháp hỗ trợ tiểu thương chợ Bến Thành sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng; giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng văn hóa kinh doanh văn minh nhằm nâng cao hình ảnh chợ Bến Thành, thu hút du khách. Cử tri cũng đề nghị tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên mới bảo đảm cả số lượng và chất lượng.

Các cử tri tham gia đóng góp ý kiến, đề đạt nguyện vọng đến với các ứng cử viên. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Thay mặt các ứng cử viên, ông Trần Đỗ Nam Long, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri. Liên quan đến các nội dung cử tri quan tâm, ông Long cho biết, Phường đã triển khai nhiều thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử và sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện các nền tảng số nhằm phục vụ người dân thuận lợi hơn. Đối với chợ Bến Thành và các chợ truyền thống, phường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tiểu thương trong hoạt động kinh doanh. Về công tác xây dựng Đảng, phường Bến Thành tiếp tục chú trọng phát triển đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng. Ban Xây dựng Đảng sẽ thường xuyên rà soát, bồi dưỡng nguồn kết nạp, bảo đảm những người được đứng vào hàng ngũ của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực và tinh thần cống hiến, qua đó góp phần xây dựng phường Bến Thành ngày càng phát triển bền vững, văn minh và hiện đại”.

Song song với các buổi tiếp xúc cử tri, phường Bến Thành cũng đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công tác tuyên truyền về ngày bầu cử được tổ chức rộng khắp, trong đó có cả các trường học, tạo nên bầu không khí phấn khởi trước ngày hội lớn. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Mới đây, tại Trường THPT Ten Lơ Man, ThS. Bùi Thị Thúy Hiền, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Bến Thành đã đến tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các quy định cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025; đồng thời thông tin về nguyên tắc bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân.

Hoạt động này vừa giúp học sinh hiểu thêm về ý nghĩa của ngày bầu cử, ngày hội non sông, đồng thời cũng là dịp để vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất và năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân./.