Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

23/04/2026

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, góp phần mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn cho quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 22/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước và gặp gỡ báo chí.

Báo ảnh Việt Nam trân trọng giới thiệu những hình ảnh nổi bật về Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, cùng các hoạt động của Tổng thống và Phu nhân tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo hai nước với các thành viên của đoàn tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi, đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN