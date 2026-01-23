Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt” Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Tối 23/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt” Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” do Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức.
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu. Ảnh: TTXVN
Đại biểu cùng khán giả thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Ảnh: TTXVN
Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật chia thành 3 chương xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới với tên gọi: Tráng ca dưới cờ Đảng, Với Đảng, trọn niềm tin yêu và Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. ẢNh: TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
