Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước

Chiều 25/4, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

* Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết

Theo Báo cáo tóm tắt của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và tổ chức cụ thể hóa nghiêm túc, đồng bộ, bài bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố. Nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, sát với thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, thực hiện bài bản, đi vào chiều sâu, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Không gian phát triển và quy mô kinh tế thành phố được mở rộng sau hợp nhất; tăng trưởng kinh tế đạt kế hoạch đề ra. Trong năm 2025, GRDP thành phố tăng trưởng khá, đạt 9,18%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong quý I/2026, GRDP thành phố tăng 8,45%; xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương; thu ngân sách đạt kết quả khá; du lịch, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư tiếp tục phục hồi và tăng trưởng; quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, giảm nghèo, nhà ở xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố Đà Nẵng đã bước đầu vận hành ổn định, thông suốt.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, các ban, bộ, ngành đã có các ý kiến trao đổi trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết, chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó và có tính chuyển tiếp rất cao, thành phố vẫn giữ được sự ổn định, duy trì được nhịp độ phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn, Đà Nẵng phải phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đà Nẵng phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.