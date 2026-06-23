Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Quyền Bộ trưởng Hùng Cao và đoàn công tác, nhân dịp tham gia Chương trình Đối tác Thái Bình Dương – Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF26); đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó, cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị - địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, cũng như tác động của thiên tai gần đây. Thông qua Quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và Phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và Phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong hợp tác quốc phòng thời gian qua, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình và nguyên tắc hợp tác đã thống nhất; cụ thể hóa hợp tác trong một số lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.