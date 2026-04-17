Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm thành phố Nam Ninh (Trung Quốc)

17/04/2026

Tiếp tục các hoạt động của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 16 - 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc) với nhiều hoạt động quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Trần Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Sau khi rời Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc. Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có các đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Châu, Phó Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân.

Tối 16/4, Đoàn đã đến thành phố Nam Ninh, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây, nhất là giao lưu, tiếp xúc giữa các cấp, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ...

Trong thời gian ở thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều hoạt động quan trọng như: tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN; dự Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam – Trung Quốc năm 2026 với chủ đề “Củng cố nền tảng xã hội vững chắc, đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển”; thăm di tích Khu học xá Trung ương (còn gọi là Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc)...

Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) do phóng viên TTXVN gửi về.

Hình ảnh Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại ga Nam Ninh Đông, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ khởi động Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2026. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu học xá Trung ương (Trung Quốc). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN