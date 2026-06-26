Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Choi Young Sam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điểm lại một số thành quả quan trọng của quan hệ hai nước trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Choi Young Sam tại Việt Nam; cho rằng quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất; Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư tại Việt Nam và số hai về hợp tác phát triển và du lịch; hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu; giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự phát triển ngoạn mục trong quan hệ hai nước thể hiện sự gắn kết chặt chẽ và tầm nhìn phát triển chung hướng tới tương lai; khẳng định hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh phát triển thực chất, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn; đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ để có động lực phát triển mới, hoàn thành mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, lao động và hợp tác địa phương không chỉ góp phần tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn là nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển.