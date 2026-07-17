Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

17/07/2026

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng chức năng đang ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN