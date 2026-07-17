Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ; kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh).
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
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