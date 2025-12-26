Tôn vinh giá trị mỹ thuật Việt Nam qua một thế kỷ

26/12/2025

150 tác phẩm tiêu biểu trưng bày tại Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tái hiện hành trình một thế kỷ đào tạo và sáng tạo nghệ thuật của trường đại học Mỹ thuật Việt Nam giúp người xem hiểu rõ hơn những giá trị nghệ thuật của ngôi trường mỹ thuật hàn lâm đầu tiên tại Đông Dương gắn bó mật thiết với các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Triển lãm “100 năm Mỹ thuật hiện đại – Sưu tập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển.

Xuất phát từ mối quan hệ hữu cơ giữa nhà trường và tiến trình hình thành mỹ thuật hiện đại Việt Nam, triển lãm mang đến một góc nhìn xuyên suốt từ hoạt động đào tạo đến sáng tác nghệ thuật. Các tác phẩm được tuyển chọn từ sưu tập của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bắt đầu từ khóa học đầu tiên khai giảng năm 1925, qua nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên của trường, cùng nguồn sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và sự đóng góp của A&V Foundation, gia đình họa sĩ Ngô Mạnh Lân.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các sinh viên có bài tốt nghiệp xuất sắc nhất nhận giải thưởng Victor Tardieu.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định các tác phẩm trưng bày không chỉ là dấu ấn tự hào của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mà còn là tài sản tinh thần quý báu của nền văn hóa dân tộc, phản ánh bản lĩnh sáng tạo và tinh thần hội nhập của mỹ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Không gian trưng bày triển lãm.

Triển lãm thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham dự.

Không gian trưng bày được bố cục khoa học thành sáu phần, trong đó phần lớn tranh và tượng là những tác phẩm hiếm khi, thậm chí chưa từng được công bố. Triển lãm dẫn dắt người xem đi từ dấu ấn của các giảng viên người Pháp là những người đặt nền móng đầu tiên và truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX, đến khát vọng đổi mới diện mạo mỹ thuật dân tộc của lớp sinh viên giai đoạn 1925–1945. Tiếp đó là sự chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật phục vụ kháng chiến sau năm 1945; giai đoạn hòa nhập di sản mỹ thuật Đông Dương vào dòng chảy mỹ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa trong các thập niên 1957–1981; và quá trình đổi mới, hội nhập từ năm 1981, mở rộng biên độ sáng tạo, dẫn tới sự phong phú, đa dạng trong ngôn ngữ nghệ thuật từ năm 2008 đến nay.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.

Mỗi phần trưng bày không chỉ là một lát cắt lịch sử mà còn là minh chứng sinh động cho sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, cho những chuyển biến trong tư duy sáng tạo, cũng như vai trò của mỹ thuật trong đời sống xã hội qua từng thời kỳ.

Với quy mô lớn, cách tổ chức chặt chẽ và nhiều tác phẩm có giá trị đặc biệt, triển lãm mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm trọn vẹn về sự vận động và phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam suốt 100 năm qua.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn là lời tri ân và khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thể hiện mối gắn bó bền chặt, gần như tự nhiên giữa đào tạo, sáng tác và công tác bảo tồn, phát huy giá trị mỹ thuật trong tiến trình phát triển của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam