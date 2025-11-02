Tô Thụy Diễm Quyên - Từ trải nghiệm đến sứ mệnh giáo dục

02/11/2025

Trong những câu chuyện về sự đổi mới, khoảnh khắc thức tỉnh đôi khi đến từ những điều nhỏ bé. Với chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên, đó không phải là giải thưởng hay danh hiệu mà là bức tranh do chính con trai bà vẽ - một đứa trẻ tự kỷ vẽ mình chuẩn bị rời bỏ thế giới. Hình ảnh ấy đã đánh thức người mẹ và khơi dậy trong bà một sứ mệnh: thay đổi giáo dục để không một đứa trẻ nào phải chịu nỗi đau như con trai mình.



Năm 2014, bà Tô Thụy Diễm Quyên đạt danh hiệu Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Xuất sắc của Microsoft (Microsoft Innovative Educator Expert Fellow). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam Bà Tô Thụy Diễm Quyên nhận ra gốc rễ của vấn đề không chỉ nằm ở học sinh mà ở cách giáo viên tiếp cận việc dạy học. “Không bắt cá leo cây” - triết lý giáo dục mà bà theo đuổi khẳng định rằng mỗi đứa trẻ đều có năng lực và cách học khác nhau, và vai trò của giáo viên là giúp chúng phát huy thế mạnh riêng. Trải qua nhiều năm cùng con trai vượt qua chứng tự kỷ và khó đọc, bà thấu hiểu rằng giáo dục phải bắt đầu từ sự thấu cảm chứ không chỉ từ tri thức.



Từ trải nghiệm cá nhân, bà biến nỗi đau thành động lực xã hội. Năm 2012, bà thành lập Công ty TNHH tư vấn và phát triển giáo dục InnEdu, mở ra hành trình khởi nghiệp đầy thách thức nhưng cũng tràn niềm tin vào đổi mới. InnEdu tập trung đào tạo, tập huấn cho giáo viên và lãnh đạo giáo dục trong các lĩnh vực STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học) và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên mở lớp tập huấn online miễn phí cho giáo viên cả nước, giúp giáo viên tăng tính tương tác, tạo động lực học tập cho học sinh thông qua các trò chơi không dùng thiết bị số và kết hợp AI. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Bà Tô Thụy Diễm Quyên trao đổi với đồng nghiệp về các dự án tập huấn. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của bà, hàng chục nghìn giáo viên trên khắp Việt Nam đã được truyền cảm hứng và tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại. Bà còn là đồng tác giả cuốn “Học tập qua dự án” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, góp phần lan tỏa tinh thần học tập sáng tạo.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên là người Việt đầu tiên được Microsoft công nhận là Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Xuất sắc . Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ảnh hưởng của bà nhanh chóng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Bà là người Việt đầu tiên được Microsoft công nhận là Chuyên gia Giáo dục Sáng tạo Xuất sắc (Microsoft Innovative Educator Expert Fellow) - một minh chứng cho năng lực hội nhập và khả năng dẫn dắt đổi mới. Năm 2020, InnEdu trở thành đối tác đào tạo toàn cầu đầu tiên của Microsoft tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hợp tác công - tư về giáo dục. Bà còn được mời làm giám khảo tại Diễn đàn Giáo dục toàn cầu năm 2015 tại Mỹ, là đại diện duy nhất của châu Á tại sự kiện này.



Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên tập huấn về chuyển đổi số cho ngành giáo dục

và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên chia sẻ về kỹ năng công dân số,

đồng thời định hướng về bản thân cho sinh viên Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: NVCC

Những đóng góp bền bỉ giúp bà được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách “20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng” năm 2021. Tuy nhiên, đối với bà, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu mà là khi thấy ánh mắt tự tin của những học sinh từng sợ hãi trường lớp. “Học để có được sự tự do” - bà thường nói. Với bà, học tập không chỉ để đạt điểm cao mà để con người có khả năng lựa chọn và sống một cuộc đời hạnh phúc.



Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên tại s ự kiện “ Thắp lửa c ùng ti ến l ên”

c ủa c ác Nhà qu ản l ý giáo d ục đư ợc tổ chức th ư ờng ni ên b ởi C âu lạc bộ Quản l ý giáo d ục kh ông biên gi ới ( EdulightenUp ) trực thuộc Viện Nghi ên c ứu

v à Phát tri ển Quản l ý Giáo d ục (ELRD). Ảnh: NVCC

Bà cũng tin rằng, những “vết thương” trong đời không phải là thất bại mà là chất liệu giúp con người trưởng thành. Chính nhờ vượt qua những mất mát cá nhân, bà hiểu sâu hơn giá trị của lòng kiên cường và lòng nhân ái - hai yếu tố bà luôn truyền cho học sinh và đồng nghiệp.



Năm 2021, tạp chí Forbes Việt Nam đã vinh danh bà Tô Thụy Diễm Quyên trong danh sách "20 Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng" . Ảnh: NVCC

Ngày nay, ở tuổi ngoài 50, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên vẫn miệt mài trên hành trình đổi mới. Bà tiếp tục giữ vai trò Giám đốc điều hành InnEdu, đồng thời là diễn giả và chuyên gia cho các chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục “gieo hạt” đổi mới trong từng lớp học, từng giáo viên. Di sản của bà không chỉ nằm ở thành tích mà ở tư duy: giáo dục không phải là cuộc chạy đua mà là hành trình khám phá và giải phóng con người.

Với một câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc, một tầm nhìn chiến lược và một triết lý giáo dục nhân văn, bà Tô Thụy Diễm Quyên đã trở thành một biểu tượng, một người tiên phong không mệt mỏi, góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên bản đồ thế giới./.

Bài: Thảo Vy - Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu nhân vật



