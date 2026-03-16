Tinh xảo ngựa linh vật dát vàng

16/03/2026

Năm Bính Ngọ 2026, chế tác linh vật ngựa dát vàng 24k đang trở thành điểm nhấn của thị trường quà tặng cao cấp. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy của năm con giáp, những tác phẩm này còn thể hiện trình độ tay nghề và chiều sâu sáng tạo của các nghệ nhân Việt. Khởi Minh CST đưa ra thị trường linh vật “Hí Phù Thiên” được tạo hình với dáng ngựa vươn cao, đường nét khỏe khoắn kết hợp hoa văn truyền thống, biểu trưng cho sức bật và tinh thần bứt phá.

Năm Bính Ngọ 2026, các dòng quà tặng linh vật ngựa chế tác thủ công, đặc biệt là ngựa dát vàng, thu hút sự quan tâm lớn từ những khách có thu nhập cao. Ảnh: Nam Nguyễn

Tại Hà Nội, xưởng mỹ nghệ Khởi Minh CST đã giới thiệu bộ sưu tập linh vật ngựa được thực hiện hoàn toàn thủ công, trong đó nổi bật là các mẫu dát vàng 24k, có giá từ vài chục triệu đồng. Các tác phẩm được đúc theo thiết kế của nhà điêu khắc – họa sĩ Vũ Dũng, kết hợp ngôn ngữ tạo hình hiện đại với chất liệu và kỹ thuật truyền thống như sơn mài, đúc đồng.

Nghệ nhân Khởi Minh CST tỉ mẫn gọt rủa những chi tiết thừa trên ngựa linh vật trước khi dát vàng. Ảnh: Nam nguyễn

Quy trình chế tác một linh vật ngựa dát vàng 24k đòi hỏi nhiều công đoạn. Trước tiên, nghệ nhân tạo hình khối bằng đất sét để hoàn thiện dáng vóc và thần thái của ngựa. Sau đó, mẫu được làm khuôn âm bản nhằm chuyển sang các chất liệu bền vững như đồng hoặc composite. Khi phần thân đã hoàn chỉnh, sản phẩm tiếp tục được xử lý bề mặt kỹ lưỡng trước khi bước vào công đoạn mạ và dát vàng 24k – khâu đòi hỏi thợ lành nghề và sự chính xác cao để lớp vàng phủ đều, bám chắc, tôn lên đường nét điêu khắc.

Cận cảnh linh vật sau khi dát vàng, thể hiện rõ các đường nét chạm khắc và hoa văn trang trí. Ảnh: Nam Nguyễn

Trong bộ sưu tập, tác phẩm “Phi mã Thánh Gióng” tiêu biểu cho sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác và giá trị văn hóa. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng, hình tượng ngựa được tạo dáng phi nước đại, tung vó vươn cao, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bứt phá. Các chi tiết như áo choàng cuộn sóng, thanh tre ngà được xử lý tinh xảo, tạo chiều sâu cho tác phẩm, trong khi sắc vàng kim mang thông điệp về thịnh vượng và thành công trong năm mới.

Theo ông Trần Quý Văn, đại diện nhóm chế tác, để hoàn thiện một linh vật ngựa dát vàng, quá trình từ lên ý tưởng, thử mẫu đến khi hoàn chỉnh thường kéo dài vài tháng. Thành phẩm có mức giá dao động khoảng 10–30 triệu đồng, tùy kích thước, phiên bản và mức độ hoàn thiện chất liệu.

Xưởng mỹ nghệ Khởi Minh CST sản xuất số lượng giới hạn, nhằm đảm bảo chất lượng từng tác phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với những sản phẩm nghệ thuật mang giá trị sưu tầm và ý nghĩa chúc phúc trong năm Bính Ngọ 2026./.

Bài và ảnh: Nam Nguyễn