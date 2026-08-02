Tinh hoa bánh dân gian tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026

02/08/2026

Hàng trăm loại bánh dân gian truyền thống đặc sắc của các tỉnh, thành Nam Bộ và nhiều địa phương trên cả nước đang hội tụ tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026, mang đến không gian văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ngày hội diễn ra từ ngày 31/7 đến 8/8/2026 với khoảng 300 gian hàng, kết hợp Hội chợ xúc tiến thương mại, du lịch và sản phẩm OCOP, tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh.

Bánh đậu xanh tạo hình trái cây nhiều màu sắc được trưng bày tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

