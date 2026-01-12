Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng và phát triển Huế đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng Huế

Trải qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026), thành phố Huế đã tạo được thế và lực để tiếp tục bứt phá phát triển, giữ vững “thương hiệu” là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam. Niềm tin về hiện thực hóa khát vọng này càng được nhân lên trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh, đánh dấu sự vươn mình của toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Huế lộng lẫy về đêm. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải

Động lực phát triển từ hạ tầng

Dấu ấn đặc biệt của tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025. Đây là thành phố thứ 6 trực thuộc Trung ương, thể hiện sự ghi nhận với bao thế hệ đã cống hiến, hy sinh; phần thưởng cho chặng đường kiên trì vươn lên, kể từ khi tỉnh Thừa Thiên - Huế tách ra từ tỉnh Bình Trị Thiên ngày 1/7/1989. Trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, việc đầu tư xây dựng hạ tầng được thực hiện xuyên suốt, vừa tạo động lực cho phát triển vừa làm thay đổi căn bản bộ mặt thành phố.

Tam Giang - Cầu Hai là hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với diện tích mặt nước khoảng 216km2, tổng chiều dài gần 70km. nhiều năm về trước, hệ đầm phá tiếp giáp với biển này thường xuyên bị chia cắt, nhất là vào mùa bão lũ do việc đi lại giữa các vùng chỉ có thể thực hiện bằng ghe, thuyền. Ven hệ đầm phá là làng chài nhỏ với những dãy nhà tranh tạm bợ, mỗi khi có bão đổ bộ trực diện là hầu như bị đổ sập, tạo nên cảnh tiêu điều. Bởi vậy mà người dân nơi này còn nhớ rõ lời người xưa: "Thương em anh cũng muốn vô/ Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang".

Thành phố Huế đang ngày càng trở nên năng động, hiện đại. Ảnh: Thanh Hòa & Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đã trở thành “miền đất hứa” trù phú, thu hút đông dân cư sinh sống và nhiều dự án đô thị, du lịch, công nghiệp. Đó là nhờ thành phố Huế đã ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là xây dựng nhiều cây cầu để kết nối và phá thế chia cắt trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Cầu vượt cửa biển Thuận An nằm ở vị trí giữa phá Tam Giang và biển Thuận An, được đầu tư với số vốn 2.400 tỷ đồng, đến tháng 1/2026 đã hoàn thành phần xây dựng cầu, phần đường dẫn lên cầu đang gấp rút hoàn thành để thông xe. Trước đó, nhiều cây cầu vượt đầm phá Tam Giang - Cầu Hai như Tam Giang, Thuận An, Trường Hà, Tư Hiền… đã được hoàn thành, góp phần phá thế chia cắt bờ phía Đông và vùng phía Tây, của hệ đầm phá này. Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố Huế sẽ đầu tư xây dựng thêm 3 cây cầu vượt phá Tam Giang gồm Vĩnh Tu nối xã Quảng Điền với phường Phong Quảng, hai cầu nối các xã Phú Vang và Phú Vinh, Phú Vang và Vinh Lộc.

Gắn bó với nghề khai thác thủy sản trên phá Tam Giang nhiều năm, ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi) chia sẻ, khi phá Tam Giang chưa có cầu, ở bờ phía Đông giáp biển muốn đi đến địa phương khác hoặc trung tâm thành phố, chỉ có thể đi bằng ghe, thuyền. Vào mùa mưa bão, nhiều vùng ven phá Tam Giang bị chia cắt, cô lập nhiều ngày. Nhờ những cây cầu được xây dựng, người dân ven phá có thể đi lại bất cứ lúc nào để học tập, buôn bán thuận lợi.

Diện mạo đô thị Huế đang ngày một hiện đại. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải

Thành phố Huế xác định, đầu tư hoàn thiện hạ tầng là một khâu đột phá tạo động lực cho phát triển, đặc biệt là xây dựng các cây cầu kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển. Trên sông Hương, cầu Nguyễn Hoàng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng đã thông xe tháng 3/2025, đáp ứng nhu cầu giao thông, tạo không gian phát triển về phía Tây của thành phố. Đầu năm 2026, thành phố tiếp tục chuẩn bị để triển khai Dự án cầu qua Cồn Hến ở trung tâm với vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Cây cầu này không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn góp phần chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị trung tâm, tăng cường kết nối hai bờ sông Hương. Cầu qua Cồn Hến dự kiến hoàn thành năm 2029, trở thành cây cầu thứ 10 trên sông Hương thơ mộng.

Hệ thống đường giao thông đã và đang được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn chỉnh. Đó là các tuyến đường nội thị được xây dựng mới và mở rộng, đường nối trung tâm thành phố Huế với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, đường vành đai 3 phía Tây trung tâm thành phố, đường cứu hộ cứu cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc, cao tốc đường bộ Bắc - Nam đoạn qua Huế; các tuyến đường ven biển, đầm phá ở phía Đông kết nối với trung tâm thành phố; các tuyến kết nối trung tâm thành phố với các xã miền núi biên giới phía Tây. Cảng biển nước sâu Chân Mây được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng các bến và đê chắn sóng...

Đặc biệt, hạ tầng ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, qua đó thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư. Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô có vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Từ khi nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô tô khách của Kim Long Motor Huế đi vào hoạt động (tháng 2/2024 - 12/2025) đã sản xuất được 5.500 xe khách các loại, nộp ngân sách khoảng 1.850 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 3.000 người. Tháng 12/2025, Kim Long Motor Huế đã khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Yuchai giai đoạn 1, với số vốn đầu tư 260 triệu USD. Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, dự án không chỉ nâng cao hàm lượng khoa học - công nghệ, tăng tính tự chủ trong sản xuất mà còn là chìa khóa quan trọng để đạt tỷ lệ nội địa hóa động cơ lên tới 80%, đưa tổ hợp công nghiệp này trở thành trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hệ thống hạ tầng, nhà máy, khu công nghiệp của Huế phát triển khá đồng bộ và hiện đại. Ảnh: TTXVN

Nhiều dự án lớn khác như: Nhà máy Kanglongda; Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao; Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON; Nhà máy sản xuất keo, chất kết dính và sản phẩm nhựa Okura Industrial… đã góp phần gia tăng năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp. Năm 2025, doanh thu sản xuất công nghiệp của thành phố Huế đạt khoảng 50.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 6.000 tỷ đồng, thu hút khoảng 43.000 lao động.

Nhờ phát triển đồng bộ công nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp, kinh tế Huế tăng trưởng theo hướng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 8,5 lần so với năm 1989 (theo giá so sánh năm 2010). Giai đoạn 1989 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,1%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 22,6%/năm (năm 2025 đạt 14.850 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư năm 2025 đạt 42.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, tăng 55 lần so với năm 1989.

Đô thị di sản đặc trưng

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên khắp các tuyến phố ở Huế, người dân tích cực chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bí thư Chi bộ Tổ 12, phường Thủy Xuân Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ mong muốn Đại hội sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề ra chủ trương, chính sách sát thực tiễn, khơi dậy khát vọng phát triển hùng cường của dân tộc; lựa chọn được những cán bộ có đức, có tài, có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.

Huế - thành phố văn hóa, di sản nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Một mục tiêu trọng tâm được Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định là huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Huế đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam. Huế là địa phương duy nhất trong cả nước sở hữu 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO ghi danh. Vì vậy, thành phố xác định phát triển du lịch - lĩnh vực mũi nhọn - phải dựa trên nguyên tắc hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; trong đó bảo tồn là gốc, văn hóa là nền tảng, con người là trung tâm và phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt.

Quần thể Di tích Cố đô Huế luôn được chú trọng bảo tồn và quảng bá ở trong nước, quốc tế, góp phần khẳng định vị thế là trung tâm di sản, văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh nhằm quảng bá, phát huy giá trị di sản; xây dựng cơ sở dữ liệu di sản; số hóa cổ vật, tư liệu, công trình; triển khai các hình thức định danh, trưng bày và trải nghiệm di sản số.

Huế đang ngày càng khẳng định là trung tâm giao lưu, hợp tác văn hóa mang tầm khu vực và thế giới. Ảnh: Thanhn Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Song song với thương hiệu “Thành phố Di sản”, Huế tiếp tục phát triển và làm mới thương hiệu “Thành phố Festival” thông qua việc tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra quanh năm. Thành phố hướng tới xây dựng hình ảnh “Thành phố Xanh” với không gian xanh - sạch - đẹp, khuyến khích du lịch xanh, phát triển theo định hướng NetZero, thúc đẩy sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.500 - 3.600 USD; thu ngân sách tăng 14 - 15% so với năm 2025; đón 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu khoảng 15.000 tỷ đồng (so với năm 2025 là 6,3 triệu lượt khách, doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng).

Cầu Thuận An, cây cầu thế kỉ trên vùng đầm phá Tam Giang. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu trên trong cả nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố tập trung triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư theo hướng chủ động, quyết liệt, gắn với công nghệ hiện đại và sản xuất xanh, bền vững; phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng tạo sức lan tỏa, đột phá trong phát triển./.

