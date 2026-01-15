Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

15/01/2026

Với tinh thần "thừa thắng xông lên", “Chiến dịch Quang Trung” làm nhà cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ năm 2025, các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà cho dân trước ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Việc này đã rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu (31/1/2026).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về tiến độ “Chiến dịch Quang Trung” làm nhà cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ năm 2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2025, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp với "bão chồng bão", "lũ chồng lũ", gây thiệt hại nặng nề ước tính gần 100.000 tỷ đồng, làm 420 người chết và mất tích. Trước bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm" để thực hiện chiến dịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ lịch sử trong năm 2025. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Bộ Quốc phòng đã huy động 249.497 người gồm các chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ và 8.935 lượt phương tiện các loại; phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân xây mới 619 căn nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 căn nhà hư hỏng; cung cấp các vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi và hỗ trợ tiền mặt.

Bộ Công an đã huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó hỗ trợ xây mới nhà với tổng giá trị 120 tỷ đồng và chủ trì xây dựng 420 căn nhà bị sập.

Các bộ, ngành, địa phương ra quân quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà cho dân trước ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: TTXVN

Thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa, tiền mặt với giá trị 11,5 triệu USD. Trong đó, hàng hóa gần 4,5 triệu USD, phát tiền mặt 3,4 triệu USD cho 22.925 hộ gia đình. Việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cũng nhận được hơn 3,5 triệu USD hỗ trợ cho 30.970 căn nhà. Các hoạt động tăng cường năng lực khác nhận được khoảng gần 0,1 triệu USD.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 328 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu nhà và chỉ đạo bảo đảm vật tư phục vụ "Chiến dịch Quang Trung". Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đăng ký xây mới 60 nhà và sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình và 1.344 đoàn viên, huy động kinh phí hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác từ các bộ, ngành.

Các lực lượng thi công "3 ca, 4 kíp" nỗ lực hoàn thành vượt mức tiến độ được giao để sớm có nhà mới cho dân. Ảnh: TTXVN

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, báo cáo tại Hội nghị sơ kết "Chiến dịch Quang Trung" diễn ra ngày 30/12/2025 cho thấy, đã có 34.759 nhà bị hư hỏng được hoàn thành sửa chữa, đạt 100% mục tiêu đề ra. Với tinh thần "thừa thắng xông lên", Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà trước ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Việc này đã rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu (31/1/2026).

Những căn nhà mới được hoàn thành kịp bàn giao cho dân trước Tết trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ảnh: TTXVN

Tính đến 16 giờ ngày 6/1, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở khu vực miền Trung, đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà ở hư hỏng (đạt 100%) tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Số nhà đã được xây dựng hoàn thành là 1.046 nhà, đạt 65,5% kế hoạch (trong đó, số nhà đã khởi công nhưng chưa hoàn thành là 551 nhà, chiếm 34,5%. Số nhà thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà. Số nhà thi công từ 60% đến 80% khối lượng là 196 nhà. Số nhà thi công dưới 60% khối lượng là 41 nhà).

Người dân lưu luyến chia tay các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong "Chiến dịch Quang Trung", một chiến dịch thắm tình quân dân và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc họp sáng 7/1 đánh giá về tình hình thực hiện Chiến dịch, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh "Chiến dịch Quang Trung" có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng để đẩy nhanh tiến độ, "thần tốc, thần tốc hơn nữa", phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/1/2026. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hỗ trợ 34.759 hộ dân ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa, mỗi hộ 5 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi trên toàn quốc, mỗi hộ 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự kiến, "Chiến dịch Quang Trung" sẽ được tổng kết vào ngày 15 hoặc 16/1/2026./.

Bài: Chu Thanh Vân - Ảnh: TTXVN



