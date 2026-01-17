Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới bằng trí tuệ, tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới sáng tạo

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định trọng trách lịch sử hiện nay là lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Trí tuệ, tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng trở thành "nguồn sáng" soi rọi con đường Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới.

TP. Hồ Chí Minh bước vào thế kỷ XXI với khát vọng trở thành siêu đô thị toàn cầu - điểm hội tụ của dòng vốn, tri thức, sáng tạo và kết nối quốc tế. Ảnh: Văn Trung

Gánh vác trọng trách lịch sử

Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định trọng trách lịch sử hiện nay là lãnh đạo, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Sứ mệnh này đã được nêu bật trong chủ đề Đại hội Đảng XIV: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Đó là sự kết tinh bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của cả dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân Hà Giang. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Với điểm tựa là những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, cùng các quyết sách đang được triển khai đồng bộ, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045 ngày càng được nhìn nhận như một đích đến có cơ sở. Sức mạnh của Đảng, được bồi đắp thông qua quá trình lãnh đạo có tính hệ thống, kiên định về mục tiêu nhưng linh hoạt trong phương thức, cùng sự đoàn kết của toàn dân tộc, sự đồng thuận và tham gia ngày càng sâu của toàn xã hội trở thành động lực mạnh mẽ để Đảng Cộng sản Việt Nam vững vàng gánh vác trọng trách lịch sử trong thời đại mới. Như nhận định của học giả Nguyễn Hữu Động, chuyên gia bầu cử của Liên hợp quốc (LHQ): “Đó không phải là kết quả của may mắn, mà là sản phẩm của một quá trình lãnh đạo có tính hệ thống, dựa trên kinh nghiệm lịch sử và khả năng thích ứng linh hoạt”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường, khả năng giữ vững định hướng chiến lược, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phương thức lãnh đạo được xem là điểm mạnh nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ góc nhìn so sánh lịch sử, ông Assaf Talgam, nhà nghiên cứu của Đảng Cộng sản Israel, nhận định rất ít tổ chức chính trị có thể duy trì được sự lãnh đạo liên tục, đồng thời thích ứng linh hoạt với những yêu cầu mới của quản trị hiện đại như Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ lụt, bị ngập nước tại xã Gò Nổi, Tp. Đà Nẵng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tinh thần tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng được xem như động lực nội sinh của những quyết sách mạnh mẽ thời gian qua. Việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là yêu cầu thường xuyên đã góp phần củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV, lý luận về đường lối Đổi mới được chính thức xác định là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, một kiều bào tích cực tham gia hoạt động của cộng đồng người Việt tại Trung Quốc, cho rằng quyết định này phản ánh bước phát triển quan trọng trong tiến trình tự hoàn thiện năng lực lãnh đạo của Đảng. Đây vừa là sự kế thừa chủ nghĩa Marx–Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa khẳng định bản lĩnh tự đổi mới, sáng tạo của Đảng trong bối cảnh lịch sử mới. Nhà báo Ngụy Vi, Trưởng ban Việt ngữ Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đánh giá rằng tư tưởng Đổi mới đã trở thành tư tưởng chỉ đạo quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao và an ninh. Theo ông, việc tiếp tục khẳng định quyết tâm Đổi mới phản ánh năng lực tổng kết thực tiễn và bổ sung, hoàn thiện tư duy lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh mới.

Bên cạnh vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhìn nhận là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho tiến trình phát triển. Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân là yếu tố cốt lõi giúp Việt Nam duy trì ổn định chính trị và củng cố niềm tin xã hội. Ông Patrik Köbele, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP), khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được thể hiện bằng các quyết sách, mà còn bằng mối quan hệ bền chặt với nhân dân – nền tảng bảo đảm sức mạnh trong lãnh đạo. Ở chiều ngược lại, sự nhất quán giữa định hướng chiến lược và hành động thực tiễn được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của nhân dân. Trong khi đó, Giáo sư Furuta Motoo, Hiệu trưởng trường Đại học Việt - Nhật, nhấn mạnh đặc điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn nhạy bén với nguyện vọng, ý chí và tâm trạng của nhân dân như câu nói “Lấy dân làm gốc”. Ông nêu rõ chừng nào truyền thống đó còn được duy trì, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chương trình đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025 với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong không gian hội nhập ngày càng rộng mở, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng có nhiều đóng góp cùng khối đại đoàn kết toàn dân. Ông Phan Kiên Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế – thương mại Việt Nam tại Séc (VICENDETI), cho biết việc tạo diễn đàn để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến cho các văn kiện, nghị quyết và chính sách lớn là biểu hiện sinh động của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Kiều bào không chỉ hưởng ứng về mặt tinh thần mà đang ngày càng thể hiện mong muốn đóng góp thực chất, bền bỉ và có trách nhiệm vào sự phát triển của đất nước. Đây là “nguồn lực đặc biệt quan trọng”, nếu được khơi thông và phát huy hiệu quả, sẽ đóng góp đáng kể cho công cuộc xây dựng và phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới. Luật sư Đặng Chiến Thắng, hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, chia sẻ quê hương luôn là cội nguồn mà mỗi người Việt hướng về, với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Khi những rào cản còn tồn tại được từng bước tháo gỡ, niềm tin và sự gắn bó của kiều bào với quê hương ngày càng bền chặt hơn.

Góp tiếng nói từ góc nhìn của thế hệ tri thức trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài, anh Hoàng Đình Thiết, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), bày tỏ nếu có niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm cao, Đại hội XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đầy triển vọng cho đất nước. Anh mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, để mỗi người dân, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Hành trình hướng tới hai mục tiêu "100 năm" là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên định, nhưng cũng cần linh hoạt và sáng tạo trong từng bước đi. Trong hành trình ấy, lời thề với lịch sử, với nhân dân sẽ được đo bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng hành của xã hội và bằng niềm tin được bồi đắp qua thực tiễn. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo, để con tàu Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân trong và ngoài nước, sẽ tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công và bền vững.

Ánh sáng trí tuệ

Khi con đường phát triển trong kỷ nguyên mới đã được xác định rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Nhà máy sản xuất hiện đại nằm trong Khu công nghệ cao - hạt nhân của mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế quốc tế trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá chiến lược. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; khơi dậy sức mạnh nội sinh; thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô; đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, hầu hết các chuyên gia, học giả nước ngoài đều bày tỏ ấn tượng trước những cải cách mạnh mẽ mà Việt Nam đang triển khai, đặc biệt là cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và ban hành nhiều nghị quyết trụ cột. Đây được coi là các yếu tố nền tảng, giúp Việt Nam vượt qua những giới hạn cũ, tạo bứt phá chiến lược hướng tới hai dấu mốc lớn: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Điều quan trọng là, như nhận xét của ông Giulio Chinappi – Giám đốc Khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy), thông qua các giải pháp cải cách toàn diện, Việt Nam đã cụ thể hóa chính sách "con người là trên hết", thúc đẩy tiến bộ xã hội một cách thực chất, thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Nhiều học giả, chính khách, kiều bào và bạn bè quốc tế có nhận xét, đánh giá cao về những thành tựu phát triển của Việt Nam và tin tưởng thành công của Đại hội XIV của Đảng sẽ là bước ngoặt lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: TTXVN

Một trong những điểm nhấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Đây được coi là quyết sách mang tính lịch sử, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại của thế giới, đồng thời là "phát súng hiệu" mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam. Truyền thông Mỹ Latinh gọi việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại địa giới hành chính là cam kết mạnh mẽ của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả của bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, là "bước ngoặt lịch sử vì lợi ích nhân dân”.

Tiến sĩ Thành Hán Bình (Cheng Hanping), Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), cho rằng đây là một cuộc cải cách lớn mang tính lịch sử, phản ánh tinh thần và năng lực mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tương lai đất nước, cho thấy "kỷ nguyên mới" mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đưa ra sẽ được hiện thực hóa. Giới chuyên gia khẳng định Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên mới của nền quản trị nhà nước” với bộ máy hành chính hiện đại, năng động và dễ tiếp cận. Đây không đơn thuần là thay đổi về cơ cấu tổ chức mà là sự chuyển dịch căn bản trong tư duy quản lý, từ mô hình mệnh lệnh hành chính sang mô hình phục vụ nhân dân thực chất, khi chính quyền “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trước yêu cầu của thời đại số hóa và hội nhập toàn cầu.

Tuyến metro đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh - biểu tượng cho bước chuyển sang giao thông công cộng hiện đại, bền vững của siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Cùng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn – Việt (KOVECA) Kwon Sung Taek nhấn mạnh đây là sự lựa chọn tất yếu vì tương lai thịnh vượng và phát triển của Việt Nam; là cuộc cải tổ chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính và khả năng cạnh tranh quốc gia. Theo ông, sự kiện này giống như "biến điều không thể thành có thể". Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia đánh giá việc thực hiện chương trình tái cơ cấu lớn và sắp xếp lại bộ máy sẽ tạo động lực cho Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Song song với tinh gọn bộ máy, Đảng và Nhà nước kiên trì hoàn thiện hệ thống pháp luật, chuyển tư duy từ "làm luật để quản lý" sang "làm luật để kiến tạo phát triển". Hàng loạt nghị quyết quan trọng đã và đang được ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Dư luận đánh giá cao việc ban hành và triển khai các nghị quyết lớn ngay trước Đại hội XIV, thay vì chờ sau đại hội như trước đây. Cách làm này giúp kéo dài thời gian thực hiện chính sách, đồng thời cho phép giải quyết sớm các điểm nghẽn, tạo điều kiện để bộ máy mới vận hành thông suốt khi bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Theo đánh giá của ông Miguel Mejía – Tổng Bí thư Phong trào Cánh tả thống nhất (MIU) CH Dominicana, các cấp lãnh đạo Đảng và Chính phủ Việt Nam đã triển khai một giai đoạn chuyển đổi chiến lược về chính trị và kinh tế, mở ra con đường hội nhập sâu rộng về thương mại, ngoại giao và văn hóa. Điều này giúp Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế trong khu vực mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế.

Du lịch đêm ở Cầu Hôn Phú Quốc (Sunset Town) cực kỳ sôi động với các hoạt hoạt động: ngắm cảnh kiến trúc Địa Trung Hải lung linh, dạo phố đi bộ & quảng trường nhạc nước sôi động, thưởng thức ẩm thực ven biển tại nhiều nhà hàng, quán bar, và đặc biệt là trải nghiệm màn trình diễn ánh sáng tuyệt đỉnh tại quảng trường vào buổi tối, tạo nên không khí lãng mạn và đáng nhớ. Ảnh: Báo ảnh Việt Nam

Với phương châm tăng trưởng nhanh đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi tiến bộ xã hội, môi trường và tương lai lâu dài của đất nước, Đảng và Nhà nước cũng ban hành và triển khai quyết liệt các chủ trương lớn về phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi số quốc gia được xác định là động lực quan trọng để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới phương thức quản lý, sản xuất và tiêu dùng. Ông Ludwig Graf Westarp – Phó Chủ tịch Hội Việt–Đức, giảng viên Đại học Công nghệ Dortmund (Đức), nhận định các nghị quyết này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên cất cánh của đất nước. Một khuôn khổ pháp lý minh bạch, nhất quán sẽ tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, bảo đảm cạnh tranh công bằng, trong khi đổi mới khoa học – công nghệ sẽ thúc đẩy năng suất và năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong hành trình vươn mình của dân tộc, sức mạnh nội sinh luôn được xác định là nhân tố quyết định. Trả lời phỏng vấn TTXVN trước thềm Năm mới 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng là phát triển vì con người và bằng tri thức. Ông R. Arun Kumar – Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) – đánh giá cao tư tưởng và tầm nhìn đó, cho rằng việc coi khoa học – công nghệ là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao chất lượng sống đã thể hiện rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm của Việt Nam.

Trí tuệ, tầm nhìn chiến lược dài hạn và tư duy đổi mới sáng tạo của Đảng đã trở thành "nguồn sáng" soi rọi con đường Việt Nam tiến bước vào kỷ nguyên mới. Đó là kỷ nguyên không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số kinh tế, mà bằng chất lượng phát triển, bằng hạnh phúc của nhân dân, bằng bản lĩnh và vị thế của một quốc gia tự chủ, tự tin, tự cường và có trách nhiệm. Khi đường lối đúng đắn gặp sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân, sức mạnh tổng hợp ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để Việt Nam cùng nhau tiến bước, đồng lòng dưới một lá cờ./.