Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Dư luận quốc tế đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam

13/01/2026

Cảm xúc thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo của đất nước, giới nghiên cứu, chính khách các nước, cũng như kiều bào, trí thức ta ở nước ngoài đã có những đánh giá, kì vọng Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo Assaf Talgam của Israel. Ảnh TTXVN phát

* Đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục củng cố và phát huy vai trò đó trong giai đoạn mới – khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Assaf Talgam (nhà nghiên cứu lịch sử, đồng thời là nhà báo của tờ Zo HaDerekh, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Israel) cho rằng từ góc nhìn so sánh và lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố trung tâm tạo nên sự ổn định chính trị bền vững và quỹ đạo phát triển ấn tượng của đất nước. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, rất ít tổ chức chính trị có thể duy trì được sự lãnh đạo liên tục, đồng thời thích ứng linh hoạt và hiệu quả với những thay đổi trong phương thức quản trị như Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng dẫn dắt đất nước vượt qua các chặng đường lịch sử lớn – từ giành độc lập dân tộc, tái thiết sau chiến tranh đến tiến hành cải cách kinh tế – cho thấy nền tảng xã hội sâu rộng và tầm nhìn chiến lược rõ ràng của Đảng.

Điều nổi bật không chỉ là vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc huy động sức mạnh quần chúng ở những thời điểm lịch sử mang tính bước ngoặt của đất nước, mà còn là năng lực điều chỉnh ưu tiên chiến lược trước những biến động của bối cảnh trong nước và quốc tế. Công cuộc Đổi mới và các cải cách tiếp theo phản ánh cách tiếp cận quản trị mang tính thực tiễn cao, biết dung hòa giữa sự nhất quán về tư tưởng và tính linh hoạt trong hoạch định chính sách – yếu tố đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế ổn định và giữ vững ổn định xã hội ở Việt Nam.

Về ý nghĩa của Đại hội XIV đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, ông Assaf Talgam cho rằng với góc nhìn phân tích bên ngoài, sự kiện chính trị này có thể được hiểu là một sự điều chỉnh chiến lược quan trọng, hơn là một sự thay đổi mang tính đột ngột. Ý nghĩa của Đại hội nằm ở việc xác định vị thế của Việt Nam tại một thời điểm bản lề trong tiến trình phát triển, với các mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Điểm đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV là tầm nhìn dài hạn, hướng tới hiện đại hóa và cải cách, đồng thời tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội xác định mục tiêu phát triển của Đảng và đất nước là xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa”.

Bên cạnh đó, Đại hội XIV nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của Nhà nước. Điều này phản ánh sự nhận thức ngày càng rõ của lãnh đạo Việt Nam về những rủi ro do phân mảnh kinh tế toàn cầu, cạnh tranh địa – chính trị trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc trỗi dậy, cũng như những gián đoạn công nghệ và môi trường do chủ nghĩa tư bản toàn cầu gây ra. Trên nền tảng đó, đại hội thể hiện chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc dẫn dắt Việt Nam đạt các mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS). Ảnh: Đức Thắng - PV TTXVN tại Hàn Quốc

* Giáo sư, Tiến sĩ Văn học Park Yeon Gwan, Khoa tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Hankuk (HUFS), cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt cho giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc sâu sắc.

Trong bức tranh đó, Hàn Quốc nổi lên là một đối tác chiến lược then chốt, gắn bó trực tiếp với mục tiêu nâng cấp công nghiệp của Việt Nam. Theo Giáo sư Park Yeon Gwan, sau Đại hội XIV, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ đầu tư - thương mại truyền thống, tiến tới hình thành mối quan hệ đối tác mang tính cấu trúc trong các lĩnh vực như ổn định chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, Giáo sư Park Yeon Gwan nhận định Đại hội XIV của Việt Nam có thể trở thành dấu mốc đưa hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc chuyển từ giai đoạn “mở rộng” sang “đi sâu”. Trong thời gian tới, hợp tác song phương nhiều khả năng sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn, pin, công nghiệp số, ổn định chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cấp công nghiệp và củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, ông Patrik Köbele. Ảnh: Thuỳ Linh - PV TTXVN tại Đức

* Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức (DKP) Patrik Köbele khẳng định Đảng Cộng sản có vai trò và tầm quan trọng không thể thay thế trong tiến trình lịch sử và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc và thực dân. Ông nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam còn giữ vai trò trung tâm trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Ông nhấn mạnh, những hậu quả kéo dài của chất độc da cam cho đến ngày nay là minh chứng rõ nét cho mức độ tàn phá nặng nề mà Việt Nam từng phải gánh chịu, qua đó càng làm nổi bật ý nghĩa của những thành tựu phục hồi và phát triển mà Việt Nam đã đạt được.

Chia sẻ cảm nhận cá nhân, ông Patrik Köbele cho biết ông đặc biệt ấn tượng khi nghiên cứu văn kiện Đại hội XIV. Theo ông, các tài liệu này thể hiện rõ tinh thần tự nhìn nhận, tự phê bình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu không được để xảy ra tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực khác, bởi những vấn đề này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Ông cho rằng khi mối quan hệ này bị suy yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng sẽ bị thách thức.

Theo Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức, các mục tiêu được đề ra trong các văn kiện trình Đại hội XIV đều mang đậm tính nhân văn và phản ánh một mô hình phát triển vì con người. Ông cho rằng đây là điều thế giới hiện nay đang rất cần trong bối cảnh nhiều điểm nóng xung đột gia tăng và các chuẩn mực luật pháp quốc tế đứng trước nhiều thách thức. Theo ông, tiến trình phát triển của Việt Nam là một ví dụ mang tính tham chiếu tích cực trong bối cảnh đó.

Ông Patrik Köbele bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua những quyết sách đúng đắn, mở ra con đường phát triển bền vững không chỉ cho Việt Nam mà còn đóng góp vào lợi ích chung của nhân loại.

Giáo sư Chu Chấn Minh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

* Trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam thời gian qua được đánh giá là chủ động, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nhận định được Giáo sư Chu Chấn Minh (Zhu Chenming), Viện trưởng Danh dự Viện Nghiên cứu Nam Á – Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, những năm gần đây, hoạt động đối ngoại của Việt Nam ngày càng sôi động, với tần suất và chiều sâu các hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các quốc gia và tổ chức quốc tế không ngừng gia tăng. Từ sau năm 2015, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như mở rộng các khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, thể hiện rõ sự chủ động của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong việc củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Từ góc độ khu vực, Việt Nam xác định rõ ưu tiên đối ngoại với các nước láng giềng, duy trì và phát triển ổn định quan hệ với Lào, Campuchia và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng thể hiện cách tiếp cận linh hoạt và cân bằng trong quan hệ với các nước lớn. Hiện nay, cả Trung Quốc và Mỹ đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Theo Giáo sư Chu Chấn Minh điều này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, chính trị và an ninh, mà còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực đang có nhiều biến động.

Trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định rõ nét. Việt Nam không chỉ tham gia tích cực các cơ chế hợp tác của ASEAN, mà còn chủ động đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến liên quan đến các vấn đề khu vực. Các ý kiến và kiến nghị của Việt Nam tại các hội nghị ASEAN ngày càng nhận được sự đồng thuận và đánh giá tích cực từ các nước thành viên, phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cộng đồng Đông Nam Á.

Trên bình diện toàn cầu, quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục được mở rộng. Việt Nam đã được bầu tham gia nhiều cơ chế quan trọng của Liên Hợp Quốc, trong đó có Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Theo Giáo sư Chu Chấn Minh, việc Việt Nam đảm nhiệm các vai trò này cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, cũng như trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Đặc biệt, việc Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được xem là một thành tựu quan trọng, góp phần phản bác các quan điểm chỉ trích cho rằng Việt Nam thiếu dân chủ hoặc không bảo đảm quyền con người. Sự ủng hộ của đa số các quốc gia cho thấy cách nhìn nhận ngày càng thực tế, khách quan và cân bằng hơn của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Học giả Trung Quốc khẳng định hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đường lối này phù hợp với tinh thần các kỳ Đại hội Đảng, đồng thời góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thượng nghị sỹ Mỹ Steve Daines trao Nghị quyết của Thượng viện Mỹ kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ cho Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: TTXVN phát

* Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines (đảng Cộng hòa, bang Montana) đã gửi thư chúc mừng tới Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Trong thư, Thượng nghị sĩ Daines cho biết ông ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, trân trọng nội dung trao đổi với Tổng Bí thư về quan hệ song phương cũng như tin tưởng vào cơ hội hợp tác to lớn trong thời gian tới.

Thượng nghị sĩ Daines cũng thông tin về việc Thượng viện Mỹ mới thông qua Nghị quyết 321 kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước, do ông đồng bảo trợ vào tháng 12/2025, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác trong những năm tiếp theo.

Luật sư Đặng Chiến Thắng, sinh sống tại Thành phố Rockville, bang Maryland, chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên TTXVN về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

* Từ góc nhìn của một trí thức người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, Luật sư Đặng Chiến Thắng cho rằng Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa tổng kết những thành tựu đã đạt được, mà còn đặt nền móng cho những bước chuyển mình mang tính chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Luật sư Đặng Chiến Thắng cho biết dù sống xa Tổ quốc, ông vẫn thường xuyên theo dõi rất chặt chẽ mọi tin tức từ quê hương và nhận thấy Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được vị thế cũng như định hướng về phát triển kinh tế, chính trị và xã hội.

“Điều đầu tiên rất quan trọng đó là nền chính trị ổn định. Thứ hai là kinh tế tiếp tục tăng trưởng rất tốt trong năm 2025 với vị trí 32 trên 218 nền kinh tế được xếp hạng. Có thể nói là chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc một cách rất ổn định về kinh tế cho nhân dân và tiếp tục đó là đời sống văn hóa, các hình thức để người dân tham gia duy trì được nền văn hóa dân tộc”, Luật sư Đặng Chiến Thắng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của đất nước trong năm qua.

Đánh giá về vai trò của Đảng trong những thành tựu đó, Luật sư Đặng Chiến Thắng nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, vì vậy các kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội thời gian qua đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, ông cho rằng năm 2025 ghi dấu một quyết sách mang tính lịch sử, đó là việc sáp nhập địa giới hành chính và xóa bỏ cấp quản lý nhà nước trung gian.

Luật sư Đặng Chiến Thắng phân tích rằng việc sắp xếp lại đơn vị hành chính không chỉ giúp giảm gánh nặng ngân sách, tiết kiệm nguồn lực tài chính, mà còn tạo điều kiện để tập trung đầu tư phát triển kinh tế vùng, miền một cách rõ ràng hơn.

Quan trọng hơn, bộ máy công quyền được đưa đến gần người dân, giúp người dân tiếp cận và giải quyết các thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đến đầu tư công và quản lý nhà nước một cách trực tiếp, thuận lợi hơn. Theo ông, những lợi ích này mang tính thực chất và lâu dài, khó có thể phủ nhận.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với Đại hội Đảng lần thứ XIV, Luật sư Đặng Chiến Thắng bày tỏ sự đồng tình và phấn khởi trước việc Đảng đã có những định hướng rõ ràng, cởi mở hơn đối với phát triển kinh tế tư nhân.

“Cá nhân tôi thấy được rằng Đảng đã có những định hướng rất mới. Tôi rất mừng khi thấy chúng ta đã có quan điểm chính thức về phát triển kinh tế tư nhân: cởi trói, tập trung đầu tư phát triển kinh tế tư nhân. Đó là một trong những chuyển mình rõ ràng nhất trong định hướng của Đảng trong lãnh đạo nền kinh tế-xã hội”, ông Đặng Chiến Thắng nhận xét.

Bàn về việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Luật sư Đặng Chiến Thắng khẳng định rằng dù sinh sống ở bất cứ đâu, quê hương vẫn luôn là cội nguồn mà mỗi người Việt hướng về, với mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, ông cho rằng để khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần đó, cần thẳng thắn nhìn nhận và từng bước tháo gỡ những rào cản còn tồn tại hay những thách thức về môi trường sống, đặc biệt tại các đô thị lớn.

“Tôi tin là mọi người sẽ càng ngày càng hướng về đất nước, phát triển đất nước Việt Nam và tự hào khi nhắc đến hai chữ Việt Nam", Luật sư Đặng Chiến Thắng khẳng định./.