Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Chiến dịch Quang Trung - nơi thể hiện tinh thần "ý Đảng - lòng Dân" và trách nhiệm vì Dân

16/01/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiến dịch Quang Trung - Dựng nhà ở, "xây" niềm tin

Năm 2025, thiên tai xảy ra dồn dập với mức độ khốc liệt, gây tổn thất nặng nề cho nhiều vùng kinh tế trọng điểm và ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống của hàng triệu người dân. Trong năm qua, Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão, 6 áp thấp nhiệt đới - nhiều nhất kể từ năm 1961 đến nay. Trong đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 5 cơn bão: bão số 9 (Ragasa), bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo), bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi), gây mưa lớn diện rộng, lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng.

Chưa năm nào ghi nhận lũ đặc biệt lớn, lũ lịch sử xuất hiện tại 20 con sông như: sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh), sông Thương (Bắc Ninh), sông Chung (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Lô (Tuyên Quang), sông Ngòi Hút, Ngòi Thia (Lào Cai), thượng lưu sông Mã và sông Bưởi, sông Yên (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Bồ (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Lũy (Lâm Đồng), hạ lưu sông Tiền (Vĩnh Long, Đồng Tháp), hạ lưu sông Hậu (An Giang, Cần Thơ).

Sau hơn 40 ngày ngày đêm thần tốc, Chiến dịch Quang Trung đã về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, hơn 34.000 căn nhà được sửa chữa và hơn 1.000 căn nhà được xây mới, kịp bàn giao cho dân có nhà đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới. Ảnh: TTXVN

Nghiêm trọng nhất là trận lũ tại Phú Yên (nay là khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 trên lưu vực sông Ba. Hậu quả để lại vô cùng nặng nề. Ngoài thiệt hại về người còn là thiệt hại về tài sản khi hàng trăm ngôi nhà bị sập, đổ hoàn toàn; hàng nghìn căn nhà khác hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn sinh hoạt. Hạ tầng giao thông, điện, nước thiệt hại nghiêm trọng; sản xuất-kinh doanh đình trệ… Chỉ tính nhà ở, số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy trong 11 tháng từ đầu năm 2025 (thời điểm bão lũ, ngập lụt diễn biến phức tạp nhất), thiên tai đã khiến 4.193 nhà sập, đổ, trôi; 347.883 nhà hư hỏng, tốc mái. Riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đợt mưa lũ lịch sử từ cuối tháng 11 đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thống kê sau mưa lũ cho thấy toàn khu vực này có 936 nhà bị sập, đổ; 3.390 nhà bị hư hỏng, trên 280.000 nhà bị ngập, hàng nghìn gia đình gần như lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất.”.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai và phục hồi kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường cảnh giác, chủ động phòng chống, đồng thời tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống Nhân dân. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; không để người dân vùng thiên tai thiếu ăn, thiếu chỗ ở, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, cả hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ. Ngày 25/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương miền Trung. Nghị quyết yêu cầu huy động tổng lực, tập trung hỗ trợ người dân mất nhà, mất phương tiện sản xuất; khôi phục nhanh kết cấu hạ tầng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân tái sản xuất; đồng thời tạo điều kiện về vốn, giống, vật tư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg, phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Theo kế hoạch này, Thủ tướng yêu cầu đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa nhà bị hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành xây dựng nhà mới, bố trí tái định cư cho tất cả người dân có nhà bị sập, trôi.

Tuy nhiên sau đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 1/1/2026, các bộ, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành toàn bộ Chiến dịch trước ngày 15/1/2026 (sớm hơn 15 ngày so với yêu cầu của Chính phủ giao trước đó), tạo điều kiện để người dân sớm an cư, ổn định sinh kế trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ và trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong các cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ luôn khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với nhân dân trong hoạn nạn. Mục tiêu đến ngày 15/1/2026 không còn hộ dân nào không có nhà ở an toàn, kiên cố để mỗi gia đình đều được đón Tết Nguyên đán trong ấm áp, an tâm, phấn khởi.

Hành động thần tốc vì người dân

Sau lời hiệu triệu của người đứng đầu Chính phủ, lực lượng vũ trang cùng các lực lượng khác chung một ý chí hướng về vùng lũ thần tốc thực hiện "chiến đấu trong thời bình", hành động, xây mới, khôi phục hàng vạn căn nhà cho Nhân dân.

Trong hơn 40 ngày đêm tiến hành Chiến dịch Quang Trung, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã ra quân không quản ngại khó khăn, dầm mưa dãi nắng, sửa chữa, xây nhà cho dân để kịp có nơi an vui đón Tết. Ảnh: TTXVN

Vượt xa giới hạn của một chiến dịch cứu trợ, cứu hộ thiên tai, "Chiến dịch Quang Trung" là lời khẳng định của năng lực và ý chí Việt Nam, của tinh thần chính trị vì nhân dân phục vụ. Trong chiến dịch này, các lực lượng “từ Nhân dân mà ra” đã trở về cùng dân xây lại tương lai bền vững, kết những mùa hoa mới của quân với dân một ý chí.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều vùng bị ảnh hưởng đã nhanh chóng ổn định đời sống; các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ đang từng bước được khôi phục. Sau hơn 40 ngày đêm ra quân trên khắp các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên, Chiến dịch Quang Trung đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh: TTXVN phát

Với “mệnh lệnh từ trái tim” trong suốt hơn 40 ngày qua (kể từ ngày phát động “Chiến dịch Quang Trung”), các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cần thiết thực hiện “3 ca, 4 kíp;” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “làm xuyên lễ tết”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” với quyết tâm hoàn thành chiến dịch.

Cùng với địa phương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị điều động 249.497 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ; 8.935 lượt phương tiện các loại phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; sửa chữa 363 nhà bị hư hỏng; hỗ trợ tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu như giường, tủ, tivi, đồ dùng sinh hoạt cho nhân dân.

Bộ Công an huy động hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ xây dựng mới với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng, chủ trì xây dựng mới 420 căn nhà bị sập đổ; thông qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng. Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu nhà và chỉ đạo đảm bảo vật tư.

Chiến dịch Quang Trung đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần làm việc thần tốc "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết"... để kịp sửa chữa và xây mới nhà cho dân. Ảnh: TTXVN

Có thể thấy, trong hơn 1 tháng qua, hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngày đêm san nền, dựng nhà, cùng ăn, cùng ở, cùng làm đã tô thắm thêm hình ảnh lực lượng vũ trang trong lòng Nhân dân, khẳng định sâu sắc tư tưởng “quân với dân như cá với nước”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp; thể hiện khả năng huy động, tác chiến thần tốc, hiệu quả trong công tác dân sinh, bên cạnh nhiệm vụ chiến đấu.

Không chỉ lực lượng vũ trang, nhiều tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và người dân cả nước cũng chung tay, góp sức tạo nên sức mạnh của “Chiến dịch Quang Trung”. Phát huy tinh thần xung kích, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã đăng ký xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình/1.344 đoàn viên với kinh phí huy động hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ của các bộ, ngành…

Ngoài ra, một số Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ hàng hóa và tiền mặt trị giá gần 11,5 triệu USD (hàng hóa gần 4,5 triệu USD; phát tiền mặt gần 3,4 triệu USD/22.925 hộ; xây dựng, sửa chữa nhà hơn 3,5 triệu USD/30.970 nhà; các hoạt động khác gần 0,1 triệu USD).

Tại nhiều địa phương, hình ảnh cán bộ xã, thôn cùng người dân tự nguyện góp công, góp của cũng sửa chữa, xây mới những nếp nhà cũng dần trở nên quen thuộc. Có nơi, người dân vừa dựng nhà cho hàng xóm, vừa tranh thủ hoàn thiện lại nhà mình. Những bữa cơm vội bên công trường, những giấc ngủ chớp nhoáng giữa ca làm việc nối dài đã trở thành ký ức khó quên của chiến dịch…

“Chiến dịch Quang Trung” đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và khẳng định sức mạnh “ý Đảng - lòng Dân”. Những mái nhà mới dựng lên không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm hành động thần tốc, vì hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đến nay, Chiến dịch Quang Trung đã cơ bản hoàn thành. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn 1 tháng triển khai, “Chiến dịch Quang Trung” đã đạt được kết quả rất tích cực. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết qua thống kê, tính đến ngày 7/1/2026, có 34.759 nhà ở hư hỏng phải sửa chữa đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100% (trong đó Quảng Trị 11 nhà, Huế 40 nhà, Đà Nẵng 361 nhà, Quảng Ngãi 319 nhà, Gia Lai 27.522, Đắk Lắk 6.132, Khánh Hòa 290, Lâm Đồng 84 nhà).

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 1.046 nhà đã được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5% (trong đó Huế 3 nhà, Đà Nẵng 105 nhà, Quảng Ngãi 11 nhà, Gia Lai 467 nhà, Đắk Lắk 362 nhà, Khánh Hòa 72 nhà, Lâm Đồng 26 nhà); có 551 nhà đã khởi công, chưa hoàn thành, chiếm 34,5% (trong đó, số nhà đã thi công trên 80% khối lượng là 314 nhà; số nhà thi công từ 60-80% khối lượng là 196 nhà; số nhà thi công dưới 60% khối lượng là 41 nhà).

Nổi bật, nhiều địa phương đã “về đích” trước thời hạn, như Thành phố Huế ngày 10/1/2026 đã khánh thành 3 căn nhà ở xã miền núi Khe Tre, kết thúc thắng lợi Chiến dịch Quang Trung. Sau hơn 30 ngày triển khai, Thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 nhà bị hư hỏng, xây dựng mới 5 ngôi nhà, giúp người dân ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.

Đến ngày 12/1/2025, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành, còn 16 căn tại khu tái định cư mới dự kiến sẽ được bàn giao vào ngày 19/1 tới. Tại Gia Lai, có 674 nhà khởi công xây dựng mới, đến ngày 15/1 đã hoàn thành trên 96%. Một số căn chưa xong chủ yếu là do các hộ xây dựng nhà ở với quy mô lớn, nhiều tầng nên thời gian thi công kéo dài hơn so với mặt bằng chung. Chiến dịch Quang Trung tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã toàn thắng. Từ đồng bằng đến miền núi, từ nông thôn đến đô thị, những mái nhà từng bị lũ cuốn đổ sập, nay đã được dựng lại kiên cố vững chãi…

Khi những mái nhà mới dần hoàn thiện, ánh đèn điện sáng lên trong đêm, tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa làng quê vừa trải qua bão lũ, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ đo đếm bằng con số nhà xây, nhà sửa, mà còn được khắc ghi bằng niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, vào sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng.

