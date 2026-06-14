Tiến sĩ Jongsoo Shin - Người đồng hành cùng hạt gạo Việt

14/06/2026

Gắn bó với nông nghiệp Việt Nam qua nhiều chương trình hợp tác của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, Tiến sĩ Jongsoo Shin đã góp phần thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đồng hành cùng hành trình nâng tầm hạt gạo Việt trên thị trường thế giới.

Tiến sĩ Jongsoo Shin gắn bó với cây lúa và nông nghiêp Việt Nam. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trong câu chuyện về hành trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam, Tiến sĩ (TS.) Jongsoo Shin là một người bạn đồng hành đặc biệt. Với ông, Việt Nam không chỉ là nơi công tác mà còn là vùng đất để lại nhiều dấu ấn sâu đậm bởi nền văn minh lúa nước lâu đời và tinh thần đổi mới mạnh mẽ của người nông dân.

TS. Jongsoo Shin cho biết, ngay từ lần đầu đến Việt Nam, điều gây ấn tượng sâu sắc nhất chính là chiều sâu văn hóa của nghề trồng lúa. Theo ông, ở Việt Nam, lúa gạo không đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà còn là một phần bản sắc dân tộc.

Cùng các chuyên gia của Viện Di truyền nông nghiệp trao đổi về các giống lúa mới mà Viện đang thử nghiệm.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Tiến sĩ Jongsoo Shin tại Vườn nghiên cứu các giống lúa mới của Viện Di truyền nông nghiệp. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Khi tận mắt chứng kiến hai vựa lúa lớn của đất nước là Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng, ông cảm nhận rõ cách người Việt đã xây dựng nên một hệ thống canh tác năng suất cao và bền vững qua nhiều thế hệ.

Nhận nhiệm vụ Giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, ông ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ ở vai trò một chuyên gia nông nghiệp mà còn ở tầm nhìn hoạch định chính sách. Theo ông, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu và áp lực thị trường, nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đổi mới để duy trì những thành tựu đã đạt được.

Cùng các chuyên gia của Viện Di truyền nông nghiệp trao đổi về các giống lúa mới mà Viện đang thử nghiệm.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Một trong những trải nghiệm khiến ông nhớ nhất là chuyến thăm một cánh đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nông dân đang thử nghiệm các phương pháp canh tác mới. “Tôi rất ấn tượng khi thấy họ không chỉ áp dụng công nghệ mà còn chủ động cải tiến nó. Ở Việt Nam có tinh thần hợp tác rất mạnh mẽ. Dù là với các nhà nghiên cứu hay nông dân, mọi người đều sẵn sàng học hỏi, chia sẻ và cùng nhau đổi mới. Điều đó khiến tôi rất tin tưởng vào tương lai của nông nghiệp Việt Nam”, ông nói.

Trong nhiều năm qua, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển các giống lúa có khả năng chống chịu hạn hán, xâm nhập mặn, ngập lụt; đồng thời thúc đẩy các phương pháp canh tác thông minh thích ứng với khí hậu và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất.

Tiến sĩ Jongsoo Shin, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý của Viện IRRI luôn tâm huyết đồng hành cùng Nông nghiệp Việt Nam.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

TS. Jongsoo Shin (Hàn Quốc) là chuyên gia quốc tế về phát triển nông nghiệp, có nhiều đóng góp cho ngành lúa gạo Việt Nam trong thúc đẩy sản xuất bền vững, canh tác giảm phát thải và chuyển đổi xanh. Ông là lãnh đạo chủ chốt của dự án RiceEco do Quỹ Hợp tác Mekong - Hàn Quốc tài trợ, và cũng là chuyên gia nước ngoài vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao tặng Bằng khen vì những đóng góp nổi bật cho nông nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Jongsoo Shin trò chuyện với các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Di truyền nông nghiệp trong phòng nghiên cứu Gen.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Là một người thân thiện và yêu mến ngành nông nghiệp Việt Nam, Tiến sĩ Jongsoo Shin tham dự một buổi đào tạo của Viện Di truyền Nông nghiệp.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Trò chuyện chia sẻ về câu chuyện cây lúa Việt Nam cùng các cán bộ nghiên cứu của Viện Di truyền Nông nghiệp.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Theo TS. Jongsoo Shin, điều quan trọng nhất sau mỗi dự án không chỉ là kết quả trước mắt mà là tác động lâu dài đối với người nông dân. “Tôi hy vọng nông dân Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi sau khi dự án kết thúc, hoạt động sản xuất mạnh mẽ hơn, các đổi mới được mở rộng một cách bền vững và quan trọng là lúa gạo có đầu ra ổn định”, ông bày tỏ.

Xây dựng năng lực vẫn là sứ mệnh cốt lõi của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế. Viện đã đào tạo rất nhiều nhà khoa học và kỹ thuật viên Việt Nam, nhiều người trong số đó hiện giữ vai trò quan trọng trong ngành nông nghiệp. Ông cho rằng: “Để giữ vững vị thế của một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam cần chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, đầu tư vào tính bền vững, tăng cường liên kết thị trường và đẩy mạnh nông nghiệp số dựa trên dữ liệu”.

Tiến sĩ Jongsoo Shin tham dự Hội thảo tại đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề: Giải pháp kỹ thuật cho chuyên canh lúa kỹ thuật cao. Ảnh: Tư liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng kỷ niệm chương cho Viện IRRI “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” trong đó có nhà khoa học Tiến sĩ Jongsoo Shin. Ảnh: Tư liệu