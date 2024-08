Thủy sản Việt Úc: Nâng tầm tôm Việt

12/08/2024

Hơn 2 thập kỷ có mặt trên thị trường, với sứ mệnh “vì người Việt –nâng tầm tôm Việt”, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc (Việt Úc) hiện đang là tập đoàn có thị phần tôm giống số 1 Việt Nam và là tập đoàn đầu tiên khép kín toàn bộ chuỗi giá trị tôm, từ tôm bố mẹ, tôm giống, nuôi tôm thương phẩm tới sản phẩm cuối cùng. Việt Úc cũng là doanh nghiệp tiên phong xây dựng mô hình kinh doanh công nghệ cao bền vững.

Mô hình nuôi tôm khép kín công nghệ cao bền vững của Tập đoàn Thủy sản Việt Úc. Ảnh: Tư liệu

Từ sản phẩm khác biệt …

Với ngành tôm, con giống quyết định hơn 50% thành công của một vụ nuôi tôm. Tuy nhiên, việc sản xuất tôm giống chất lượng trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp không có nhiều lựa chọn về nguồn giống chất lượng và không được cung cấp nguồn giống đạt chuẩn theo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Nhận thấy đây là một thách thức đồng thời cũng là cơ hội, ông Lương Thanh Văn (Chủ tịch Tập đoàn Thủy sản Việt Úc) đã lựa đầu tư vào sản xuất tôm giống, hoạt động khó nhất và rủi ro nhất khi bắt đầu bước chân vào ngành tôm.

Tôm giống sẽ được nuôi và chăm sóc theo mô hình khép kín. Ảnh: Tư liệu

Việt Úc chọn hướng đầu tư và hợp tác cùng Viện CSIRO của Australia với chương trình chủ động chọn giống tôm bố mẹ tại Việt Nam. Các sản phẩm của công ty đã đạt chứng nhận BAP (Tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất do Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu (GAA) phát triển).

Khu vực nuôi tôm nghiên cứu tại Tập đoàn Việt Úc. Ảnh: Tư liệu

Chứng nhận BAP dựa trên các tiêu chuẩn khoa học đạt được đối với toàn bộ chuỗi cung ứng nuôi trồng thủy sản được đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Vì vậy, đây là một trong những yếu tố then chốt để khách hàng đặt trọn niềm tin vào chất lượng sản phẩm con giống của công ty, đặc biệt tôm giống thẻ chân trắng thế hệ mới VUS LEADER 21 với các tính trạng vượt trội như tăng trưởng tốt hơn (10% so với thế hệ trước), sức đề kháng mạnh hơn và khả năng thích nghi tốt hơn.

Việt Úc hiện là nhà sản xuất tôm giống số 1 Việt Nam với 30% thị phần và biệt danh “vua tôm giống” cũng được khách hàng, đối tác trìu mến đặt cho ông Lương Thanh Văn.

Cả thế giới mới chỉ có Mỹ, Singapore, Thái Lan đạt các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cung cấp con tôm giống và hiện nay có thêm Việt Nam góp mặt trong danh sách này. Đây không chỉ là thành công của Thủy sản Việt Úc, mà còn giúp ngành tôm Việt Nam không còn lệ thuộc nguồn tôm bố mẹ, giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung, tạo hướng đi bền vững cho ngành, góp phần thay đổi thứ hạng ngành tôm Việt Nam trên bản đồ thế giới.

…Đến chuỗi khép kín

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn thủy sản số 1 Việt Nam và hàng đầu Châu Á về chất lượng và công nghệ bền vững, Việt Úc là tập đoàn đầu tiên khép kín chuỗi giá trị tôm, từ tôm bố mẹ, tôm giống, tôm thương phẩm, tới tôm thành phẩm.

Quy trình sản xuất tôm theo công nghệ tiên tiến. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Ngày 19/5/2023, Tập đoàn Việt Úc chính thức khánh thành nhà máy chế biến thủy sản tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Việc đưa nhà máy có giá trị đầu tư 400 tỉ đồng này vào hoạt động giúp Việt Úc chính thức bao phủ mọi quy trình sản xuất. Đây là nhà máy tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ tự động hóa trên 70%. Đây là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa kế hoạch khép kín chuỗi giá trị tôm.

Sản phẩm tôm hấp nguyên con được xử lý theo dây chuyền khép kín tự động hóa. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Hiện nay, Tập đoàn Việt Úc có tới 18 công ty thành viên, trên 2.000 cộng sự, trên 1.000 ha diện tích nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao, 3 trung tâm di truyền và chọn giống tôm bố mẹ với tổng công suất sản xuất tôm giống đạt hơn 50 tỉ con giống/năm. 9 công ty sản xuất tôm giống của Việt Úc trải dài từ Bắc vào Nam, 4 khu nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính đặt tại Bạc Liêu, Bình Định, Quảng Ninh. Đặc biệt, nhà máy của công ty ứng dụng các công nghệ hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực chế biến từ các Quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…. đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế như HACCP, BRC…

Với khát vọng nâng tầm tôm Việt, hơn 20 năm qua, Việt Úc đã đầu tư vào công nghệ, con người, cơ sở vật chấttrong chuỗi khép kín. Chưa dừng lại ở đó, Việt Úc mong muốn lan tỏa các giải pháp bền vững cho người nuôi, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả mà còn ổn định lợi nhuận từ những sản phẩm tôm Việt có giá trị cao khi gia nhập sân chơi của các thị trường lớn.