Thượng tôn pháp luật, sớm gỡ “thẻ vàng IUU”

07/11/2025

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), những năm qua, Chính phủ Việt Nam cùng các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng ngư dân, góp phần xây dựng hình ảnh "ngư dân văn minh pháp luật", cùng chung tay giữ vững chủ quyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế biển bền vững. Chỉ khi mỗi ngư dân thực sự coi việc tuân thủ pháp luật là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, Việt Nam mới có thể chứng minh được những nỗ lực không ngừng trong việc quản lý nghề cá theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó sớm gỡ được "thẻ vàng IUU”.

Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU dưới hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 28 địa phương ven biển (Hà Nội, 14/01/2025). Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra tàu cá của ngư dân huyện Long Điền về chấp hành IUU trước khi ra khơi xuất bến. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng ngư dân. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Trong ảnh: Hải sản vừa được đánh bắt cập cảng cá Ngọc Hải, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Hơn 3.000 lượt tàu cá tại Khánh Hòa thực hiện thủ tục xuất và cập cảng thông qua hệ thống eCDT, đóng góp tích cực vào công tác quản lý chống khai thác IUU. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN