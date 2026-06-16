Thương hiệu Giày Việt Prowin tự tin gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu

16/06/2026

Việc bứt phá năng lực công nghệ giúp thương hiệu "Made in Vietnam" nâng cao vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp công nghệ cao, Công ty TNHH Nam Bình (thành phố Đồng Nai) đang đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện quy trình chế tạo giày thể thao thương hiệu Prowin. Bằng việc làm chủ công nghệ tự động hóa và ứng dụng vật liệu thế hệ mới, doanh nghiệp đã tạo ra các dòng sản phẩm có độ bền cao vượt trội. Việc bứt phá năng lực công nghệ không chỉ giúp thương hiệu "Made in Việt Nam" đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường xuất khẩu mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt trên trường quốc tế.

Công ty giày Nam Bình là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất giày, quần áo và dụng cụ thể thao. Đơn vị này không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường mà còn tạo việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Dây chuyền may giày tại Công ty giày Nam Bình được đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa cao. Nhờ đó, các sản phẩm của đơn vị đáp ứng yêu cầu khắt khe để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Văn Nam trực tiếp giám sát nghiêm ngặt quy trình sản xuất tại giày Nam Bình, đảm bảo mỗi đôi giày đều đạt chất lượng trước khi chính thức xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN