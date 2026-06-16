Thương hiệu Giày Việt Prowin tự tin gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu
Việc bứt phá năng lực công nghệ giúp thương hiệu "Made in Vietnam" nâng cao vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.
Hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tại Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển công nghiệp công nghệ cao, Công ty TNHH Nam Bình (thành phố Đồng Nai) đang đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện quy trình chế tạo giày thể thao thương hiệu Prowin. Bằng việc làm chủ công nghệ tự động hóa và ứng dụng vật liệu thế hệ mới, doanh nghiệp đã tạo ra các dòng sản phẩm có độ bền cao vượt trội. Việc bứt phá năng lực công nghệ không chỉ giúp thương hiệu "Made in Việt Nam" đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của thị trường xuất khẩu mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt trên trường quốc tế.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN