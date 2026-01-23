Thung Nham - Xứ sở chim trời giữa lòng di sản Ninh Bình

Khi nhắc đến Ninh Bình, người ta thường nghĩ ngay đến Quần thể danh thắng Tràng An hùng vĩ, những cánh đồng lúa xanh mướt hay vẻ đẹp trầm mặc của cố đô Hoa Lư. Tuy nhiên, ẩn mình giữa lòng di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới ấy còn tồn tại một "xứ sở" diệu kỳ, nơi hàng ngàn loài chim hội tụ, cất cánh bay lượn giữa không gian núi non trùng điệp - đó chính là Vườn chim Thung Nham.

Nằm trong Khu du lịch sinh thái Thung Nham, thuộc phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Vườn chim Thung Nham không chỉ là một điểm đến hấp dẫn mà còn là "lá phổi xanh", là minh chứng sống động cho sự đa dạng sinh học của vùng đất này. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An nay càng thêm phần phong phú với sự hiện diện của một trong những vườn chim tự nhiên lớn nhất miền Bắc.

Vào mùa cao điểm sinh sản, từ tháng 8 đến tháng 4 âm lịch, số lượng chim tại Vườn chim Thung Nham lên tới hàng chục nghìn cá thể. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Với diện tích khoảng 18 hecta nằm giữa hồ Tiên xanh mát và được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp, Thung Nham tạo nên một "ngôi nhà chung" lý tưởng cho hàng chục ngàn cá thể chim thuộc 46 loài khác nhau. Suốt hơn 20 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc, là nơi trú ngụ và sinh sôi của các loài chim, từ những cánh cò trắng muốt, những chú vạc nhanh nhẹn, đến các loài chim quý hiếm được ghi vào Sách Đỏ như Hằng Hạc và Hồng Hoàng (Phượng Hoàng đất).



Địa thế đặc biệt của Thung Nham, với những vách núi cao, thảm thực vật phong phú và sự yên tĩnh hiếm có, đã tạo điều kiện thuận lợi để các loài chim xây tổ và sinh trưởng. Vào mùa cao điểm sinh sản, cả khu vườn như bừng tỉnh với âm thanh rộn rã của hàng ngàn tiếng chim gọi bầy, tiếng cánh vỗ xôn xao. Cảnh tượng từng đàn chim chao liệng trên bầu trời lúc hoàng hôn, ríu rít gọi nhau về tổ, giữa khung cảnh núi non hùng vĩ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, đầy mê hoặc.

Điều đặc biệt khiến du khách yêu thích Vườn chim Thung Nham là tập tính thân thiện, gần gũi của các loài chim nơi đây. Du khách có thể dễ dàng quan sát chúng ở khoảng cách gần mà không gây ra sự hoảng sợ. Mỗi loài mang một vẻ đẹp riêng, cùng nhau tạo nên một "bức tranh đa sắc màu" của thế giới hoang dã.

Để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp này, du khách có thể lựa chọn đi thuyền hoặc xe đạp. Ngồi trên chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, hoặc thong dong trên con đường mòn rợp bóng cây, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt cảnh tượng đàn chim sải cánh tự do. Mỗi chuyến đi không chỉ mang lại những trải nghiệm thị giác tuyệt vời mà còn là cơ hội để lắng nghe những câu chuyện về hệ sinh thái độc đáo, tập quán sinh sống của từng loài từ những người lái đò địa phương. Họ không chỉ là người dẫn đường mà còn là những "người gác rừng" nhiệt thành, luôn nhắc nhở du khách giữ gìn sự yên tĩnh, không xả rác và tuyệt đối không xâm hại môi trường sống của chim.

Đến với Vườn chim Thung Nham, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên mà còn tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng hiếm có. Giữa bộn bề cuộc sống, nơi đây mang đến một không gian trong lành, thư thái, giúp bạn tái tạo năng lượng và tìm thấy sự cân bằng. Khung cảnh núi non hùng vĩ, bầu không khí trong lành và âm thanh rộn rã của muôn loài chim chắc chắn sẽ để lại trong lòng mỗi người những ấn tượng sâu sắc và khó phai.

Vườn chim Thung Nham - một điểm đến không thể bỏ lỡ khi khám phá Ninh Bình, một minh chứng sống động cho sự hài hòa giữa con người, văn hóa và thiên nhiên, một "xứ sở" diệu kỳ đang chờ đón bạn khám phá./.

Nội dung: Hùng Cường

Ảnh: TTXVN





