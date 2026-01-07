Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

07/01/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhân dịp năm mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và nhiệm vụ năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Phóng viên: Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, trong nhiệm kỳ 5 năm qua và năm 2025, tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược", đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, vị thế đất nước. Xin Thủ tướng chia sẻ về những thành quả nổi bật đã đạt được?



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, vượt dự báo, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và hậu quả nặng nề kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, bất ổn chính trị ở nhiều nơi, các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng nặng nề. Xu hướng tăng trưởng giảm, lạm phát cao, nợ công của đa số các nước vượt ngưỡng an toàn. Ở trong nước, chúng ta chịu “tác động kép” từ những yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải xử lý những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.



Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả”, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính “xoay chuyển tình thế”, “chuyển đổi trạng thái”. Chúng ta đã nhanh chóng thích ứng, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, “đi sau về trước”, là một trong 5 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, tỷ lệ tử vong 0,37% so với tổng số ca nhiễm, thấp hơn nhiều trung bình thế giới là 1%, làm cơ sở cho việc sớm chuyển đổi trạng thái từ “zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID”, xây dựng chương trình phục hồi thúc đẩy phát triển KTXH. Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực. Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.



Hàng vạn người dân đổ về phố Hùng Vương để xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Tất Sơn/ Báo ảnh Việt Nam

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một điểm nhấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của năm 2025. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt (trong đó đã ban hành 07 nghị quyết và chuẩn bị ban hành 03 nghị quyết)[1], đồng thời trình ban hành các Nghị quyết của Quốc hội để thể chế hóa các Nghị quyết này. Xây dựng, trình Quốc hội thông qua số lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành số nghị định nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay[2]. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm. Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp[3].



Trong bối cảnh rất khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025[4], góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ 2021-2025.



Tổng vốn FDI năm 2025 thu hút đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD

Quy mô thương mại quốc tế đạt kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025 (trong đó xuất khẩu nông sản lần đầu vượt 70 tỷ USD), thuộc nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, gấp hơn 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Năm 2025 có 297.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; luỹ kế đến nay cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 20% so với năm 2020, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, với độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài.



Không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47% (vượt mục tiêu là 45%); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tỷ trọng các khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ trong GDP tăng từ 78,6% năm 2020 lên 80,4% năm 2025; khu vực nông nghiệp giảm từ 12,7% xuống còn 11,6%. Nhiều dự án tồn đọng, yếu kém kéo dài được xử lý quyết liệt, góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng[8].



Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển mang tính đột phá; nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu. Nhiệm kỳ 2021-2025, tổng số vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 55% so với nhiệm kỳ trước, được bố trí tập trung, khắc phục dàn trải, manh mún; với tổng số dự án sử dụng ngân sách trung ương giảm từ khoảng 11.000 xuống còn khoảng 4.600 dự án (giảm gần 60%).



Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu) và hơn 1.711 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn 3 đợt tổng khởi công, khánh thành, với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng gần 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.



Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong vòng 1 năm, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 10 dự án Luật quy định trực tiếp về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, 19 Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành. Việt Nam vươn lên thứ 2 ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số – Xã hội số – Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại. Mạng 5G đạt vùng phủ sóng trên 90% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đi vào vận hành, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia đầu tiên làm chủ trọn vẹn hệ sinh thái 5G. Hạ tầng kết nối cũng ghi dấu mốc chiến lược với tuyến cáp quang đất liền quốc tế dài 3.900 km qua 5 nước ASEAN, do Việt Nam làm chủ, giúp giảm phụ thuộc cáp biển, tăng ổn định mạng lưới và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia.



Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Giai đoạn 2021 - 2025, đã chi trên 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội (chiếm khoảng 17% tổng chi NSNN). Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025. Hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà. Trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102,6 nghìn căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm; Quỹ Nhà ở quốc gia được thành lập. Hỗ trợ khoảng 8,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 và trên 42,1 nghìn tấn gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai[9]. Xây dựng đồng loạt 100 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020.



Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, với mức giảm 24,23% so với năm 2024. Đối ngoại và hội nhập quốc tế là một điểm sáng; trong đó đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số nước có khuôn khổ quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.