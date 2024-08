Thú chơi SUP trên biển Đà Nẵng

08/08/2024

Sup là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã sớm được giới trẻ đón nhận vì sự dễ chơi và sức hấp dẫn của nó. Chỉ cần một chiếc Sup và một vài kĩ năng cơ bản được hướng dẫn nhanh ngay tại chỗ là người chơi đã có thể tự do lướt sóng, hòa mình vào với làn sóng biển và tận hưởng cảm giác được lênh đênh đón ánh bình minh lên trên biển cả bao la.

Biển Mân Thái nhộn nhịp cảnh bơi Sup vào những buổi sáng mùa hè mát mẻ. Ảnh: Thanh Hòa & Lê Hải Sơn

Tại Đà Nẵng, khu vực bãi biển Mân Thái nằm ngay dưới chân núi Sơn Trà, được ngọn núi vươn mình ra biển che chắn nên sóng êm, nước lại trong xanh, đặc biệt khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 thời tiết cực kì thuận lợi, không dông gió nên rất thích hợp với môn chèo Sup. Khoảng thời gian lí tưởng để chèo Sup lướt sóng là vào khoảng 5 đến 7 giờ sáng, đây là thời điểm sóng êm, gió nhẹ, nước biển trong lành, mát mẻ và cũng là lúc ánh bình minh lên nhuộm hồng mặt biển trông rất đẹp.

Sức hấp dẫn của Sup với giới trẻ. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Những năm gần đây, cứ mỗi độ vào hè, đông đảo người dân và du khách lại đổ về bãi biển Mân Thái để trải nghiệm thú vui chèo Sup. Người chơi đa phần là giới trẻ và du khách nước ngoài. Đối với nhiều du khác, chèo Sup là một thú vui mới lạ, đầy hấp dẫn và cũng khá an toàn. Chỉ cần bỏ ra khoảng 200 đến 250 nghìn đồng, du khách có thể thuê một chiếc Sup rực rỡ sắc màu và một chiếc áo phao để được thỏa thích khám phá thú vui lướt sóng trên biển.

Thỏa thích vui đùa trên sóng cùng Sup. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Nhiều bạn trẻ cho biết, thú chơi chèo Sup ở Mân Thái rất thú vị vì họ được hòa mình vào với thiên nhiên, được lướt trên những ngọn sóng biển êm ái. Những chiếc Sup có thể đưa người chơi ra bờ xa hơn, có người bơi xa cách bờ tới 1 đến 2 cây số, từ đó họ có thể đến gần với những chiếc tàu đánh cá neo trên biển để khám phá đời sống của ngư dân làng chài vừa trở về sau một chuyến đánh bắt xuyên đêm, hoặc để ngắm thành phố với góc nhìn từ ngoài biển vào đầy thú vị và đặc biệt là được đón ánh bình minh lên nhuộm hồng cả một vùng trời nước bao la.

Sự phát triển của môn Sup cũng kéo theo hàng loạt dịch vụ đi kèm ra đời như cho thuê Sup, hướng dẫn chèo Sup cùng hàng loạt dịch vụ ăn uống buổi sáng đầy hấp dẫn luôn sẵn sàng phục vụ du khách với giá cả bình dân và chất lượng đảm bảo.

Sup đang mang lại điểm nhấn mới đầy thú vị cho kì du lịch hè tại biển ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện Ban quản lí Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện hoạt động chèo Sup ở bãi biển Mân Thái phát triển khá nhanh và mạnh, vào những ngày cuối tuần hoặc dịp lễ, mỗi buổi sáng thường có cả nghìn người cùng với 500 đến 600 chiếc Sup hoạt động, tạo nên khung cảnh vô cùng hấp dẫn và nhộn nhịp. Để đảm bảo an toàn cho du khách tham gia vui chơi giải trí, Ban Quản lí thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, theo dõi, nhắc nhở người chơi cũng như đảm bảo việc kinh doanh, dịch vụ cho thuê Sup và các dịch vụ khác được nghiêm túc.

Với loại hình thể thao biển mới này, Đà Nẵng đang đem đến cho du khách một sự trải nghiệm và tận hưởng mới đầy hấp dẫn và thú vị cho kì nghỉ hè đáng nhớ tại thành phố biển nổi tiếng nhất miền Trung./.