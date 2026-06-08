Thông tấn xã Việt Nam phát hành các ấn phẩm đối ngoại phục vụ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Giới thiệu ấn phẩm báo in Báo ảnh Việt Nam với 05 ngôn ngữ gồm: Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Lào và Khmer với đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN

Hiện nay, TTXVN là cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia, thực hiện thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, Báo ảnh Việt Nam xuất bản các sản phẩm in và điện tử bằng 10 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Khmer); Vietnam News là nhật báo tiếng Anh duy nhất của Việt Nam; còn Le Courrier du Vietnam là tờ báo tiếng Pháp duy nhất đang xuất bản tại Việt Nam.

Các ấn phẩm được giới thiệu tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN gồm Báo ảnh Việt Nam các ngữ Anh, Lào, Khmer; nhật báo Vietnam News (tiếng Anh) và tuần báo Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp). Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Trước Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, các sản phẩm thông tin đối ngoại của TTXVN cũng đã được cung cấp tại nhiều sự kiện quốc tế lớn tổ chức ở Việt Nam như Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn năm 2025.

Ngày 9/6, tiếp nối việc phát hành ấn phẩm đối ngoại tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, TTXVN tiếp tục phát hành ấn phẩm đối ngoại phục vụ đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, qua đó lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình, năng động, hội nhập và phát triển.

Thực hiện: Trần Hồng Hạnh/Báo ảnh Việt Nam