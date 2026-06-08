Thông tấn xã Việt Nam phát hành các ấn phẩm đối ngoại phục vụ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 7 - 10/6, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức phát hành các ấn phẩm báo chí đối ngoại phục vụ đại biểu tham dự các hoạt động của diễn đàn, trong đó có Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN.
Các ấn phẩm được giới thiệu tại sự kiện gồm Báo ảnh Việt Nam các ngữ Anh, Lào, Khmer; nhật báo Vietnam News (tiếng Anh) và tuần báo Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp). Đây là những sản phẩm thông tin đối ngoại tiêu biểu của TTXVN, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Các ấn phẩm đối ngoại của TTXVN được phát hành tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, sự kiện quy tụ lãnh đạo các thành phố thuộc các quốc gia thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức khu vực, cơ quan ngoại giao và giới học giả quốc tế. Thông qua hoạt động này, TTXVN góp phần lan tỏa thông tin chính thống về đất nước, con người Việt Nam và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội tới các đại biểu quốc tế.
Hiện nay, TTXVN là cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia, thực hiện thông tin đối ngoại bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, Báo ảnh Việt Nam xuất bản các sản phẩm in và điện tử bằng 10 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Khmer); Vietnam News là nhật báo tiếng Anh duy nhất của Việt Nam; còn Le Courrier du Vietnam là tờ báo tiếng Pháp duy nhất đang xuất bản tại Việt Nam.
Trước Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, các sản phẩm thông tin đối ngoại của TTXVN cũng đã được cung cấp tại nhiều sự kiện quốc tế lớn tổ chức ở Việt Nam như Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 và Hội nghị quốc tế về Trí tuệ nhân tạo và Bán dẫn năm 2025.
Ngày 9/6, tiếp nối việc phát hành ấn phẩm đối ngoại tại Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, TTXVN tiếp tục phát hành ấn phẩm đối ngoại phục vụ đại biểu tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, qua đó lan tỏa thông điệp về một đất nước hòa bình, năng động, hội nhập và phát triển.
Thực hiện: Trần Hồng Hạnh/Báo ảnh Việt Nam