Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tin cậy, tích cực và trách nhiệm

Chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ, thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam tin cậy, tích cực và trách nhiệm.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ

Quan hệ đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ chính thức thiết lập năm 1977 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần 3 ngày 21/11/2015. Hoa Kỳ thành lập Phái đoàn Đại diện thường trực tại ASEAN vào tháng 6/2010 và cử Đại sứ chuyên trách tại ASEAN vào tháng 4/2011.

Chiều 13/5/2022 (giờ địa phương), tại Washington D.C.(Hoa Kỳ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hoa Kỳ tham gia đầy đủ và đóng góp tích cực vào các cơ chế, khuôn khổ hợp tác do ASEAN chủ trì như ASEAN-Hoa Kỳ, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng (ADMM+); cam kết ủng hộ đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Hoa Kỳ tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tháng 7/2009. Hai bên đẩy mạnh hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như hợp tác an ninh biển, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Về kinh tế, Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 và là nhà đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất của ASEAN với tổng kim ngạch thương mại đạt 308,3 tỷ USD, tổng FDI vào ASEAN đạt 34,7 tỷ USD năm 2020.

Tại Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ, Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hoa Kỳ đã cùng nhìn lại, đánh giá tổng thể chặng đường quan hệ đối tác hai bên trong 45 năm qua và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tại Hội nghị với thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam chân thành, tin cậy, bình đẳng và cùng phát triển, sẵn sàng phối hợp cùng các nước xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định, cùng hướng tới phồn vinh.

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ

Sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua tiếp tục đà phát triển tích cực. Lãnh đạo hai bên tiếp xúc và điện đàm ở các cấp dưới hình thức phù hợp trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế Hoa Kỳ (CSIS). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong các trao đổi, phía Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập và thịnh vượng", tiếp tục đánh giá cao vị thế và coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục có các bước đi để tăng cường quan hệ, trong đó ưu tiên hợp tác kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, y tế, năng lượng.

Kinh tế-thương mại-đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch năm 2021 đạt hơn 111,56 tỷ USD. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu gắn biển trụ sở mới Đại Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về đầu tư, đến tháng 3/2022, đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 10,3 tỷ USD, đứng thứ 11/141 quốc gia và vùng lãnh thổ có FDI tại Việt Nam. Các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên. Theo đó, hoạt động tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA), tìm kiếm liệt sỹ Việt Nam, xử lý dioxin, hỗ trợ người khuyết tật tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác giáo dục cũng đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây với việc hai bên thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, chuyển giao công nghệ. Hiện nay, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Hoa Kỳ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và dự tọa đàm bàn tròn với giám đốc điều hành (CEO) của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết trên NYSE. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút rung chuông và gõ búa kết thúc phiên giao dịch. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hai nước tiếp tục phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như vấn đề Mekong, Myanmar, Triều Tiên, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và trong các cơ chế của ASEAN.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tới Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ngài Marc E.Knapper cho rằng, lịch trình bận rộn của phái đoàn Việt Nam thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp kiều bào tiêu biểu, có đóng góp với đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn COVID-19, cùng một số du học sinh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc

Trong 45 năm qua kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc (tháng 9/1977), Việt Nam luôn là thành viên trách nhiệm, tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung của Liên hợp quốc, nổi bật là thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đảm nhiệm thành công vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, qua đó khẳng định vị thế và tầm vóc mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdulla Shahid, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hệ thống phát triển Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2017-2021, Liên hợp quốc đã hỗ trợ Việt Nam hơn 423 triệu USD. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 triệu liều vaccine thông qua Chương trình COVAX (vượt con số cam kết ban đầu của COVAX là 38,9 triệu liều) và vật tư y tế trị giá 45 triệu USD từ các tổ chức Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp bà Amina J. Mohamed, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Việt Nam đề xuất Nghị quyết về việc lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh và đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Việt Nam cũng đóng góp 50.000 USD cho Quỹ ứng phó COVID-19 của Liên hợp quốc và 1 triệu USD cho COVAX.

Tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, tham gia Cam kết toàn cầu giảm phát thải methane, Tuyên bố Glasgow các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, Tuyên bố chuyển đổi từ điện than sang điện sạch và Liên minh Hành động Thích ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử 493 lượt sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình; triển khai 4 lượt bệnh viện dã chiến số 2 và 1 đội công binh; là một trong những nước có tỉ lệ nữ tham gia cao nhất trong các nước cử quân.

Hiện hai bên đã thông qua Khung hợp tác chiến lược Việt Nam – Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2026 với các lĩnh vực trọng tâm là phát triển xã hội bao trùm, chống chịu với biến đổi khí hậu, thiên tai và bền vững môi trường, chuyển đổi nền kinh tế và quản trị với tổng ngân sách hơn 542 triệu USD, tăng hơn 100 triệu USD so với giai đoạn 2017-2021./.