Thiên đường nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né

21/05/2024

Ẩn mình trong những rặng dừa xanh mướt, khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né mang phong cách kiến trúc Indochine đầy ấn tượng không chỉ mang đến vẻ đẹp lộng lẫy, lãng mạn và hoài cổ của nét quyến rũ Đông Dương cổ xưa mà còn cả sự tiện nghi, chuyên nghiệp, đẳng cấp luôn làm hài lòng du khách.

The Anam Mũi Né tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Ảnh: Tư liệu The Anam Mũi Né

Tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, The Anam Mũi Né là thương hiệu thứ hai của tập đoàn The Anam. Được thiết kế theo kiểu kiến trúc của những tòa nhà Pháp cổ điển ở Hà Nội, The Anam Mũi Né là nơi tôn vinh nghệ thuật kiến trúc Đông Dương và nét thẩm mĩ cổ điển Việt Nam.

Không gian lãng mạn tinh tế của khu nghỉ dưỡng với 127 phòng thuộc 6 hạng phòng được bố trí trong tòa nhà hình chữ U thông thoáng nhìn hướng ra biển, khu vườn, hồ bơi và thị trấn Mũi Né. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bằng loại vật liệu đá tự nhiên của Thanh Hóa, Nghệ An và mái lợp bằng tranh có nguồn gốc địa phương; trang trí bằng gạch khảm, chum gốm Champa cỡ lớn cùng các tượng trang trí. Đồ nội thất làm bằng gỗ tếch từ nguồn trồng bền vững được điêu khắc tinh xảo.

Đến với Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né du khách có thể thưởng thức cách nấu ăn kiểu gia đình lâu đời hay thú vui ẩm thực đường phố giản dị nên việc trải nghiệm ẩm thực tại đây sẽ rất hấp dẫn và đôi khi làm du khách ngạc nhiên. Nguồn hải sản dồi dào, tươi ngon từ vùng biển Mũi Né cùng với tay nghề của các đầu bếp chuyên nghiệp sẽ truyền cảm hứng cho du khách sáng tạo ẩm thực với nhiều hương vị và cách chế biến khác nhau để kích thích các giác quan của người thưởng thức.

Đặc biệt, các nhà hàng của The Anam Mũi Né luôn đem đến cho thực khách những sự trải nghiệm đầy thú vị. Ví dụ như tại nhà hàng Làng Việt Khám du khách sẽ có cơ hội khám phá hương vị của những món ăn thuần Việt từ Bắc vào Nam. Hay với The Sài Gòn Bar bạn có thể tận hưởng một bữa trà chiều thư giãn đầy thi vị. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức một bữa ăn riêng tư ấm cúng ngay tại phòng nghỉ của mình; khám phá và trải nghiệm những bí mật về nấu ăn với các đầu bếp hàng đầu của The Anam Mũi Né trong lớp học nấu ăn do khu nghỉ dưỡng tổ chức…

Không gian phòng nghỉ và những chất lượng tốt nhất cho du khách.

Anam Spa tại Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né được ví như một “thánh địa chữa lành” đầy yên tĩnh với cách chữa bệnh truyền thống châu Á cổ xưa kết hợp với các liệu trình chăm sóc sức khỏe toàn diện được thiết kế riêng co từng người nhằm giúp trẻ hóa cơ thể và sảng khoái tâm trí, tinh thần. Đến với Anam Spa du khách sẽ được khám phá các liệu pháp chăm sóc cơ thể chuyên biệt như chăm sóc da mặt và spa bằng các nguyên liệu bản địa từ thiên nhiên có mùi hương gợi cảm với sự chăm sóc chuyên nghiệp của các nhân viên giàu kinh nghiệm. Spa có năm phòng trị liệu, thẩm mĩ viện, khu vực thư giãn, hai phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô và bể sục trong nhà.

The Anam Mũi Né là khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của du khách trong và ngoài nước.

Hệ thống hồ bơi với các bể bơi nước ngọt và nước mặn của Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né giúp du khách bơi thỏa thích hoặc có thể thư giãn bằng cách nằm tắm nắng trên những hàng ghế để có được làn da rám nắng chắc khỏe.

Tại The Anam Mũi Né còn có phòng gym được trang bị đầy đủ công nghệ Precor hiện đại bao gồm máy tập luyện tim mạch, máy chạy bộ, máy ép ghế và tạ tự do. Hoặc nếu thích, du khách có thể chạy bộ, tắm nắng trong khung cảnh ngoài trời để được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan biển xanh, mây trắng, nắng vàng.

Đến với The Anam Mũi Né du khách có thể thưởng thức những món ăn thuần việt tại Nhà hàng & Bar Làng Việt.

Bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né du khách có thể khám phá Mũi Né với những di tích Champa cổ xưa tuyệt đẹp.

The Anam Mũi Né là khu nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của du khách trong và ngoài nước. Đến với Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né du khách như bước chân đến chốn thiên đường xanh mát để nghỉ dưỡng và nạp lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi./.