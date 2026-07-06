Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Vạn Phúc

06/07/2026

Nằm trong không gian làng nghề truyền thống thuộc phường Hà Đông, Hà Nội, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vạn Phúc là một "địa chỉ đỏ" đặc biệt của Thủ đô. Nơi đây không chỉ ghi dấu những ngày làm việc của Bác trước khi toàn quốc bùng nổ chiến tranh, mà còn là nơi khai sinh bản "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến".

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm giữa làng lụa Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Theo tư liệu di tích, từ ngày 3 đến 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc bí mật tại ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Dương – một gia đình thợ dệt giàu lòng yêu nước. Trong bối cảnh vận mệnh đất nước đứng trước nguy cơ chiến tranh lan rộng, ngôi nhà này được lựa chọn làm ATK (An toàn khu) của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Chủ đề thứ hai tái hiện cuộc sống, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng lụa Vạn Phúc tháng 12/1946.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chủ đề thứ ba phản ánh tinh thần hưởng ứng "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của nhân dân Hà Nội và cả nước.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Chính tại đây, vào các ngày 18 và 19/12/1946, Người đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi toàn quốc và đề ra đường lối cơ bản cho cuộc trường kỳ kháng chiến. Cũng dưới mái nhà này, Người đã hoàn thiện bản thảo "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" – văn kiện mang hồn thiêng sông núi, thể hiện ý chí sắt đá bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Bản thảo lịch sử này hiện đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia, lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Năm 1975, di tích được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. Trải qua các đợt tu bổ, tôn tạo và mở rộng, nơi đây vẫn gìn giữ trọn vẹn những kỷ vật mộc mạc, hình ảnh nhuốm màu thời gian, tái hiện sinh động giai đoạn cam go của lịch sử.

Không gian linh thiêng thu hút nhiều đoàn khách đến dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Những hiện vật mộc mạc gợi nhớ điều kiện làm việc của Người trong năm 1946.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và được bảo tồn khá nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ. Hệ thống trưng bày tại di tích hiện được xây dựng khoa học theo ba chủ đề chính: Chủ đề 1 giới thiệu bối cảnh Hà Nội và cả nước trước ngày Toàn quốc kháng chiến; chủ đề 2 tái hiện cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vạn Phúc trong tháng 12/1946; chủ đề 3 phản ánh tinh thần sục sôi hưởng ứng lời hiệu triệu của nhân dân Thủ đô và cả nước.

Đoàn viên thanh niên và du khách thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hướng dẫn viên giới thiệu về căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Du khách ghi lại cảm xúc sau chuyến tham quan Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, song hành cùng thương hiệu làng lụa Vạn Phúc nổi tiếng, Nhà lưu niệm Bác Hồ là điểm đến văn hóa - lịch sử thu hút đông đảo du khách. Đến đây, bên cạnh việc tìm hiểu nghề dệt lụa cổ truyền, thế hệ trẻ, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, chiến sĩ, có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam