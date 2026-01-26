Theo dấu chân bác sĩ A. Yersin

26/01/2026

Nằm ở độ cao 1.578m so với mực nước biển, đỉnh Hòn Bà (xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái phong phú, mà còn là địa chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử gắn liền với cuộc đời bác sĩ Alexandre Emile John Yersin (A.Yersin), nhà khoa học lừng danh thế giới người Pháp, gốc Thụy Sĩ. Đến với Hòn Bà vào những ngày này, du khách có thể cảm nhận được khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ và cùng trải nghiệm, tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của A.Yersin, người đã đóng góp lớn cho sự nghiệp khoa học của nhân loại và Việt Nam nói riêng.

Đoàn các thành viên Hội Ái mộ bác sĩ Yersin và các em học sinh tham quan trải nghiệm “Hành trình theo bước chân bác sĩ A.Yersin” cùng vẽ bức tranh hoa tay ngay trước khu nhà làm việc 2 tầng trên đỉnh Hòn Bà. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Học sinh tìm hiểu hệ thực phong phú ở Hòn Bà bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Học sinh tìm hiểu về cuộc đời của bác sĩ A. Yersin ở khu nhà làm việc 2 tầng trên đỉnh Hòn Bà. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Cây Canh ki na ở khu vực mộ bác sĩ A. Yersin. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Tượng bác sĩ A. Yersin và nhà làm việc của bác sĩ được tỉnh Khánh Hòa phục dựng trên đỉnh Hòn Bà- là một di tích lịch sử, điểm đến học tập, tham quan, trải nghiệm thú vị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Đoàn các thành viên Hội Ái mộ bác sĩ Yersin và các em học sinh tham quan trải nghiệm “Hành trình theo bước chân bác sĩ A.Yersin” dâng hoa tại khu mộ bác sĩ A.Yersin, điểm đến đầu tiên trong hành trình ở xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa.Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

