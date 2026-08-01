Thanh xuân gửi lại – Những chứng tích của một thời hoa lửa

01/08/2026

Tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (số 12 phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), trưng bày “Thanh xuân gửi lại” giới thiệu những tài liệu, hình ảnh và kỷ vật đặc biệt gắn với một thế hệ đã dành những năm tháng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Không gian trưng bày không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng mà còn mở ra những câu chuyện xúc động về ý chí, lý tưởng và sự hy sinh của những con người đã lên đường thực hiện nhiệm vụ khi đất nước còn trong những năm tháng chiến tranh.

Toàn cảnh không gian trưng bày "Thanh xuân gửi lại" tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Khu vực giới thiệu hồ sơ, tài liệu và kỷ vật của cán bộ đi B tại trưng bày "Thanh xuân gửi lại".

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thông qua các tài liệu lưu trữ được lựa chọn giới thiệu, công chúng có dịp tiếp cận những dấu tích chân thực về cuộc đời, quá trình công tác và hành trình cống hiến của các cán bộ đi B – những người từ miền Bắc vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi trang hồ sơ, bức ảnh, lá thư, cuốn sổ tay hay hiện vật được trưng bày đều mang theo câu chuyện riêng về một con người, một gia đình và một chặng đường lịch sử không thể nào quên.

Trong ký ức của nhiều thế hệ, cụm từ “đi B” gắn liền với một thời kỳ đặc biệt khi nhiều cán bộ, trí thức, thanh niên miền Bắc tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường vào chiến trường miền Nam. Trước ngày đi, nhiều người để lại những giấy tờ cá nhân, hồ sơ công tác và những vật dụng gắn bó với cuộc sống thường ngày. Những tài liệu ấy sau này được tiếp nhận, bảo quản tại các cơ quan lưu trữ nhà nước, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử, tra cứu thông tin và kết nối ký ức giữa quá khứ với hiện tại.

Những thùng gỗ sơn màu xanh lá được sử dụng để trưng bày hồ sơ và kỷ vật của cán bộ đi B.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam