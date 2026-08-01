Thanh xuân gửi lại – Những chứng tích của một thời hoa lửa
Tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (số 12 phố Đào Tấn, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội), trưng bày “Thanh xuân gửi lại” giới thiệu những tài liệu, hình ảnh và kỷ vật đặc biệt gắn với một thế hệ đã dành những năm tháng tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Không gian trưng bày không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng mà còn mở ra những câu chuyện xúc động về ý chí, lý tưởng và sự hy sinh của những con người đã lên đường thực hiện nhiệm vụ khi đất nước còn trong những năm tháng chiến tranh.
Thông qua các tài liệu lưu trữ được lựa chọn giới thiệu, công chúng có dịp tiếp cận những dấu tích chân thực về cuộc đời, quá trình công tác và hành trình cống hiến của các cán bộ đi B – những người từ miền Bắc vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mỗi trang hồ sơ, bức ảnh, lá thư, cuốn sổ tay hay hiện vật được trưng bày đều mang theo câu chuyện riêng về một con người, một gia đình và một chặng đường lịch sử không thể nào quên.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, cụm từ “đi B” gắn liền với một thời kỳ đặc biệt khi nhiều cán bộ, trí thức, thanh niên miền Bắc tạm biệt gia đình, quê hương để lên đường vào chiến trường miền Nam. Trước ngày đi, nhiều người để lại những giấy tờ cá nhân, hồ sơ công tác và những vật dụng gắn bó với cuộc sống thường ngày. Những tài liệu ấy sau này được tiếp nhận, bảo quản tại các cơ quan lưu trữ nhà nước, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử, tra cứu thông tin và kết nối ký ức giữa quá khứ với hiện tại.
Điểm đặc biệt của trưng bày “Thanh xuân gửi lại” không chỉ nằm ở giá trị lịch sử của tài liệu, mà còn ở khả năng khơi gợi cảm xúc từ những chi tiết rất đời thường. Một dòng chữ trong cuốn sổ tay, một bức ảnh chân dung đã nhuốm màu thời gian, một lá thư gửi lại cho người thân hay một giấy tờ cá nhân đều có thể kể lại câu chuyện về một thế hệ đã lựa chọn cống hiến tuổi trẻ cho đất nước.
Những tư liệu được giới thiệu tại trưng bày giúp người xem hình dung rõ hơn về cuộc sống, tâm tư và tình cảm của những con người trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó không chỉ là câu chuyện của chiến tranh, mà còn là câu chuyện về tình yêu quê hương, trách nhiệm với Tổ quốc và khát vọng được đóng góp cho ngày hòa bình. Đằng sau những tài liệu tưởng như giản dị là những năm tháng xa nhà, những cuộc chia ly và cả những hy sinh thầm lặng.
Với thế hệ trẻ hôm nay, những chứng tích lịch sử được giới thiệu trong trưng bày là một cách tiếp cận gần gũi để hiểu hơn về quá khứ. Thay vì chỉ được biết đến lịch sử qua sách vở, người xem có thể trực tiếp cảm nhận dấu ấn của thời gian qua từng trang tài liệu, từng hiện vật được gìn giữ. Đó cũng là giá trị quan trọng của công tác lưu trữ – không chỉ bảo quản tài liệu mà còn đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với cộng đồng.
Trong bối cảnh cả nước đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, việc phát huy giá trị của các nguồn tư liệu lịch sử càng có ý nghĩa thiết thực. Những hồ sơ, tài liệu, hình ảnh được lưu giữ và giới thiệu rộng rãi góp phần nhắc nhớ về những con người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước; đồng thời lan tỏa tinh thần tri ân, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
“Thanh xuân gửi lại” không chỉ là một trưng bày về quá khứ, mà còn là hành trình kết nối ký ức. Mỗi tài liệu được giới thiệu, mỗi câu chuyện được kể lại là một nhịp cầu nối giữa những năm tháng chiến tranh với cuộc sống hôm nay. Qua đó, những giá trị của một thời hoa lửa tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nguồn động lực để các thế hệ hôm nay trân trọng hơn hòa bình, độc lập và những hy sinh của cha ông./.
Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam