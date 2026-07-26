Thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ: Từ bình minh đến đêm phố

26/07/2026

Khi những tia nắng đầu tiên vừa rọi xuống mặt sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu một ngày mới. Tiếng ghe thuyền xuôi ngược trên sông, những chuyến xe chở đầy nông sản đổ về các chợ đầu mối, hương cà phê lan tỏa trên những góc phố và dòng người hối hả đến nơi làm việc… Tất cả tạo nên nhịp điệu đặc trưng của đô thị lớn nhất Việt Nam - nơi gần như không có khoảng lặng giữa ngày và đêm.

Hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển bên dòng sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay không chỉ là trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại của cả nước mà còn là điểm đến giàu sức hấp dẫn. Sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết nối hài hòa giữa đô thị hiện đại, di sản lịch sử, không gian văn hóa, biển, rừng ngập mặn và các vùng sinh thái đặc trưng của Nam Bộ.

Bình minh từ những khu chợ

Khoảng 5 giờ sáng, các chợ đầu mối đã sáng rực ánh đèn. Hàng nghìn tấn rau quả, thủy hải sản, hoa tươi từ khắp các vùng miền liên tục được tập kết trước khi tỏa đi phục vụ hàng triệu người dân thành phố.

Chợ đầu mối Bình Điền nhộn nhịp từ rạng sáng, mỗi ngày cung ứng lượng lớn nông sản, thủy hải sản và thực phẩm an toàn cho Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam. Ảnh: Đặng Kim Phương/Báo ảnh Việt Nam

Khi mặt trời lên cao, nhịp sống chuyển dần về khu trung tâm. Những quán cà phê ven đường bắt đầu đông khách. Với người Thành phố Hồ Chí Minh, cà phê không chỉ là một thức uống mà còn là một nét văn hóa. Dưới những hàng cây xanh mát, người ta gặp nhau để bàn công việc, trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng một buổi sáng thong dong giữa nhịp sống hối hả.

Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của Thành phố - nơi du khách không chỉ đến để ngắm cảnh mà còn để hòa mình vào nhịp sống của người dân.

Dấu ấn quá khứ trong lòng đô thị hiện đại

Giữa trung tâm thành phố, những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử như chợ Bến Thành, Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố hay Dinh Độc Lập vẫn bền bỉ kể câu chuyện về hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa.

Bao quanh đó là hệ thống bảo tàng, không gian triển lãm và các thiết chế văn hóa lưu giữ ký ức về những năm tháng đấu tranh giành độc lập, công cuộc đổi mới và quá trình vươn mình mạnh mẽ của Thành phố.

Những công trình kiến trúc và di tích lịch sử tiêu biểu giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ ký ức của hơn 300 năm hình thành, phát triển.

Đan xen với các công trình di sản là hình ảnh một đô thị hiện đại không ngừng phát triển. Bên kia sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm với những tòa nhà cao tầng, quảng trường rộng lớn và hạ tầng đồng bộ đang trở thành biểu tượng của diện mạo mới. Cầu Ba Son nối liền hai bờ sông không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn kết nối quá khứ với tương lai.

Dòng sông làm nên diện mạo thành phố

Sông Sài Gòn từ lâu đã là mạch nguồn hình thành đô thị. Hôm nay, dòng sông tiếp tục kể câu chuyện phát triển bằng một diện mạo mới.

Hạ tầng hiện đại cùng không gian ven sông Sài Gòn và các sản phẩm du lịch mới góp phần tạo nên diện mạo năng động của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những bến cảng xưa đã trở thành công viên, bến tàu du lịch và không gian công cộng sôi động. Công viên Bến Bạch Đằng, tuyến buýt đường sông, các bến du thuyền và dịch vụ ngắm cảnh mang đến cho du khách góc nhìn khác về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi con tàu lướt nhẹ trên mặt nước, hai bên bờ hiện lên là đường chân trời với những tòa cao ốc, các cây cầu nối tiếp nhau và những khu đô thị mới đang vươn cao. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, ánh đèn phản chiếu trên mặt sông tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại vừa lãng mạn.

Thành phố không ngủ

Khi màn đêm buông xuống, Thành phố Hồ Chí Minh khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ ánh sáng với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố; khu vực Bùi Viện sôi động cùng dòng du khách quốc tế; các du thuyền trên sông Sài Gòn lung linh dưới ánh đèn; những đài quan sát trên các tòa nhà cao tầng mở ra góc nhìn toàn cảnh về một đô thị hiện đại.

Khi màn đêm buông xuống, Thành phố Hồ Chí Minh bừng sáng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng sôi động, tạo nên sức hút của đô thị không ngủ.

Kinh tế đêm đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách. Các lễ hội, sự kiện văn hóa, trình diễn ánh sáng, mua sắm và ẩm thực tạo nên sức hút mới cho Thành phố sau khi mặt trời lặn.

Các khu vui chơi, không gian ẩm thực và dịch vụ giải trí đêm mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và kinh tế đêm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai mươi bốn giờ có lẽ chưa đủ để khám phá hết Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ một ngày cũng đủ để cảm nhận nhịp chuyển động không ngừng của một thành phố luôn đổi mới. Từ những khu chợ thức giấc trước bình minh, các công trình lịch sử giữa lòng đô thị, dòng sông mang hơi thở hiện đại đến những con đường rực sáng khi đêm về, tất cả hòa quyện thành bức tranh của một Thành phố Hồ Chí Minh trẻ trung, cởi mở, sáng tạo và giàu sức sống - điểm đến luôn khiến mỗi người muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa./.