Thành phố Hồ Chí Minh giữ lửa nghề gốm truyền thống

28/07/2026

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ mà còn sở hữu một trong những trung tâm sản xuất gốm lớn nhất cả nước với lịch sử hàng trăm năm. Tuy nhiên, việc gìn giữ và phát triển nghề gốm cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu lao động trẻ, chi phí nguyên liệu tăng cao và sức mua thị trường giảm. Vì vậy, cần một chiến lược phát triển đồng bộ để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại và tạo ra giá trị kinh tế.

Các sản phẩm gốm truyền thống. Ảnh: Hương Giang - TTXVN